حداكثر توان توليد اوپك 31 ميليون بشكه است//سياستهاي تجاري ايران براي فروش نفت خام تغيير كرده است

بيژن زنگنه در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب درپاسخ به اين سوال كه وضعيت بازار نفت را در زمستان امسال چطور ارزيابي مي كنيد، گفت : ميزان تقاضا براي نفت در زمستان سال جاري به 84 ميليون بشكه در روز مي رسد به گونه اي كه بخش اعظمي از توليدات كشورهاي عضو و غير عضو اوپك به مصرف مي رسد .

وي افزود : اما دراين ميان بخشي از توليدات نيز قابل ذخيره سازي خواهد بود .

زنگنه درادامه سخنان خود بازار نفت را در سال آينده با تنگنا پيش بيني كرد و گفت : بازار نفت در سال آينده با كمبود نفت مواجه خواهد بود چرا كه در زمستان سال آينده ميزان تقاضا براي نفت به 86 ميليون بشكه در روز مي رسد .

وي همچنين درباره تغيير سياست هاي ايران در بازار فروش گفت : با توجه به افزايش مصرف روز افزون نفت خام در كشورهاي شرق آسيا به خصوص چين از سويي و افزايش تقاضا براي مصرف نفت سبك يا WTI از سوي كشورهاي اروپايي سياست هاي ايران براي صادرات نفت تغيير كرده است .

وي افزود : هم اكنون 60 درصد از نفت ايران به سمت شرق آسيا و 40 درصد آن نيز به مديترانه و شمال اروپا و آفريقاي جنوبي صادر مي شود .