نمایشگاه بساط آفتاب در اهواز برگزار شد

سوریه سجیرات که نقاشی هایش در این نمایشگاه به نمایش درآمده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از 30 بهمن نمایشگاه نقاشی با عنوان بساط آفتاب را در موزه هنرهای معاصر برپا کردم که تاکنون با استقبال مناسبی روبرو شده است.



این هنرمند نقاش افزود: 12 عدد از تابلوهای نقاشی از سبک رئال استفاده شده است. دو تابلو نیز جنبه تصویر سازی دارند.



سجیرات گفت: بخش بیشتری از نقاشی ها از منطقه عامری در شهرستان اهواز و شیوه زندگی روزمره این مردم و بازار این منطقه است که موضوع اکثر تابلو هایم را در بر دارد.



به گفته وی، برای تمامی نابلوهای نقاشی موجود از رنگ روغن استفاده شده است.



به گزارش مهر، سوریه سجیرات از هنرمندان اهوازی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مترجمی است و هنر نقاشی را از کودکی به صورت تجربی آموخته است. سجیرات تا کنون چندین نمایشگاه در دانشکده های مختلف برپا کرده است.



همچنین ساعات بازدید از موزه هنرهای معاصر همه روزه از ساعت 9 تا 12 ظهر و 17 تا 20 و 30 دقیقه شب است.



