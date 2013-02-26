هفتمين مدرسه اهدائي بنياد بركت در کهگیلویه و بویراحمد به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مشاور رئيس ستاد اجرائي فرمان امام خميني(ره) در این مراسم گفت: اين مدرسه 194مین مدرسه بنياد بركت دركشور است كه به مردم "كلايه سفلي" در استان كهگيلويه وبويراحمد اهداء مي شود.

جلیل بشارتي افزود: تاكنون 829 كلاس درس توسط اين بنياد ساخته وبه مردم ایران اسلامی در همه نقاط کشور اهدا شده است.

وی بیان داشت: این آموزشگاه پنج كلاسه نیز با مساحت دوهزار مترمربع و زيربناي 580 مترمربع ساخته شده است.

بشارتی افزود: این مدرسه دارای یکهزار و 420 متر محوطه سازي و200 متر ديوار كشي است که در راستای رفع محرومیت از روستای کلایه به مردم این روستا اهدا شده است.

مشاور رئيس ستاد اجرائي فرمان امام خميني(ره) تصریح کرد: بنياد بركت براي تكميل وبهره برداري اين فضا از سال 90 تاکنون، 380 ميليون تومان هزينه كرده است.

وی مبلغ هزینه شده برای تجهیزات این مدرسه را 100 ميليون تومان عنوان کرد و افزود: با برنامه ريزي انجام شده كار برق رساني، آبرساني، مدرسه، خانه بهداشت و جاده در برخی روستاهای این استان با مشاركت بنياد بركت اجرا خواهد شد.