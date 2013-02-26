بررسی مشکلات کشاورزی حاشیه نیروگاه علی آبادکتول/ محصولاتی که به بار نمی نشیند

به گزارش خبرنگار مهر، در ششمین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان علی آبادکتول که صبح سه شنبه برگزار شد، مشکلات اراضی زراعی حاشیه نیروگاه مورد بررسی قرار گرفت.

علی اکبر کی پور فرماندار علی آباد کتول در این جلسه با پیگیری پیامدهای این مشکل برای کشاورزان در این محدوده از شهرستان گفت: بر اساس نظریات مختلف کارشناسان وصاحب نظران این معظل ممکن است از دو دلیل برخوردار باشد که بخشی از آن مربوط به آلودگی هوا و بخش دیگر مربوط به نور نورافکن های این نیروگاه باشد که طول مدت روز رابرای گیاهان افزایش داده است.

فرماندار علی آباد کتول تاکید کرد: کارشناسان جهاد کشاورزی این مساله را مورد آزمایش و پیگیری قرار داده و پس از نتیجه گیری و شناسایی علل اصلی آن نظریات خود را درجهت برطرف ساختن مشکل ویا کشت جایگزین اعلام نمایند.

خالقی رئیس شبکه بهداشت علی آباد کتول نیز به هفته سلامت مردان ایرانی (سما) اشاره کرد و ضمن برشمردن عناوین روزها، موضوعات محوری ،پیامها و فعالیت های پیشنهادی در این هفته، لزوم آموزش دهی به مردان در این خصوص رایادآور و خواستار توجه بیشتری در این زمینه شد.

وی شعار این هفته را تحت عنوان (با خود مراقبتی یک برنده باشید) اعلام کرد و اظهار داشت: سلامت مردان جامعه از اهمیت خاصی برخوردار است که باید مورد توجه قرار گیرد زیرا مردان به دلیل جنسیت خاص دچار بیماری های خاصی می شوند که عدم تشخیص وپیشگیری به موقع ممکن است در مان راغیرممکن سازد.

وی بیماری های قلبی و عروقی را یکی از بیماری های شایع در کشور برشمرد و گفت: بیماری های قلبی عروقی در مردان تا سن 50 سالگی و در زنان از سن پنجاه به بالا اتفاق می افتد. خانم خالقی مصرف گوجه فرنگی را برای پیشگیری از کلیه ی سرطان ها خصوصا بعضی از سرطان های خاص مردان مفید اعلام کرد.

وی باتوجه به فرارسیدن سال جدید و دایر شدن فروشگاههای بهاره ،هماهنگی عرضه کنندگان وفروشندگان با شبکه بهداشت را ضروری دانست و گفت : عرضه کنندگان لازم است قبل عرضه ی محصولات در جهت کنترل سلامت و اصول بهداشتی از شبکه ی بهداشت مجوز دریافت نمایند.

خالقی بیان داشت: همچنین برنامه بسیج سلامت نوروزی سال 1392 از اول اسفند ماه تا 15 فروردین ماه اجرا می شوند و همه روزه حتی روز های تعطیل در دوشیفت صبح و عصر از نظر رعایت نکات واصول بهداشتی بر کلیه اماکن نظارت دارند.