دو خبر كوتاه از دانشگاه آزاد گرگان

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" بر اساس امتياز بندي دفتر تشكيلات و روش هاي سازمان مركزي دانشگاه آزاد، دانشگاه آزاد واحد گرگان از 369 امتياز به 468 امتياز افزايش يافت.

در اين امتياز بندي عواملي چون تعداد دانشجويان، تعداد اعضاي هيات علمي، رشته هاي تحصيلي، كتاب و كتابخانه، كار گاه ها، آزمايشگاه ها، سايت كامپيوتري، فضاي آموزشي و اداري و رفاهي تاثير گذار بوده است.



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انتخاب رييس شوراي آموزشي منطقه 10 دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، حسين زحمتكش معاون آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي گرگان در جلسه شوراي معاونان آموزشي منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامي (استان هاي گلستان و سمنان) به عنوان رييس شوراي معاونين آموزشي منطقه 10 انتخاب شد.