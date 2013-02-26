جلسات هیات پارلمانی ایران در دهلی نو بر مسائل سیاسی متمرکز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی ، علی لاریجانی امروز (سه‌شنبه ۸ اسفند) در فرودگاه ایندیرا گاندی دهلی نو در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که برآیند شما از سفر هیات پارلمانی ایران به بمبئی و اهداف سفر این هیات از حضور در دهلی نو چیست، گفت: از آنجایی که بمبئی مرکز اقتصادی کشور هند است بیشتر برنامه‌های هیات پارلمانی ایران در زمینه گفت‌وگو با فعالان اقتصادی طی شد.

رییس مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در این دیدارها تلاش کردیم تا با مشکلات تجار هندی و ایرانی از نزدیک آشنا شویم، افزود: در بمبئی جلساتی نیز با رئیس مجلس ایالتی و فرماندار ایالت ماهاراشترا برگزار کردیم.

وی با اشاره به اینکه عمده مذاکرات هیات پارلمانی ایران در بمبئی بر مسائل اقتصادی متمرکز بود، تصریح کرد: شب گذشته نیز نشستی با فعالان اقتصادی برگزار کردیم که نتایج خوبی در برداشت.

لاریجانی ، با اشاره به ادامه مذاکرات سیاسی دو کشور ایران و هند در دهلی نو، تاکید کرد: در پایتخت هند درخصوص مسائل کلان اقتصادی نیز با مسئولان این کشور مذاکراتی خواهیم داشت، ضمن اینکه جلساتی نیز با علما و دانشمندان اسلامی و مراکز فکری این کشور برگزار می‌کنیم.