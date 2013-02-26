26 دستگاه اجرايي استان همدان داراي مصوبات هیئت دولت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو سامري در نشست پيگيري مصوبات سفر هیئت دولت به استان همدان که در سالن شهداي استانداري برگزار شد، اظهار داشت: در طول چهار دوره سفر هیئت دولت 651 مصوبه در استان همدان توسط هیئت دولت به تصويب رسيده است.

سامری افزود: بيشتر اين طرح ها مربوط به آموزش عالي، راه و شهرسازي و زيربنايي است که در مجموع سفرهاي اول و دوم 98 درصد پيشرفت و طرح هاي مصوب در دور سوم 70 درصد و دور چهارم که تکميل کننده دوره هاي قبلي است 37 درصد پيشرفت فیزیکی دارد.

وي با بيان اينکه در مجموع مصوبات اين چهار دوره سفر هیئت دولت به استان همدان 75 درصد پيشرفت فيزيکي دارد، بيان کرد: در استان همدان مصوبه انجام نشده وجود ندارد و همه مصوبات سفر هیئت دولت در حال پيگيري است که در سال 92 با اخذ اعتبارات تمامي مصوبات تکميل و به انجام خواهد رسيد.

معاون عمراني استاندار همدان در ادامه اين نشست عنوان کرد: با تلاش دستگاه هاي اجرايي، فرمانداران و استانداري نتايج اين مصوبات و طرح ها در حال پيگيري است و در مجموع 26 دستگاه اجرايي استان داراي مصوبات هیئت دولت هستند.

سامري عنوان کرد: در دور اول سفر هیئت دولت به استان همدان 199مصوبه، در دور دوم 157 مصوبه، در دور سوم 260 مصوبه و در دور چهارم 36 مصوبه در استان همدان به تصويب رسيده است.