سر خالق "ارباب حلقه ها" را كلاه گذاشتند

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، "جكسن" مدعي است مديران استوديو نيولاين سينما در مورد ميزان سودهاي بدست آمده از فروش اقلام فرعي و تبليغي نخستين قسمت از تريلوژي "ارباب حلقه ها" سر او را كلاه گذاشته اند. وكيل اين فيلمساز برنده اسكار هم در مصاحبه با روزنامه نيويورك تايمز اعلام كرد موكلش حداقل بايد 100 ميليون دلار از عوايد جانبي فيلم "ياران حلقه" سود مي كرد كه هرگز به اين پول نرسيده است.

از سوي ديگر، سخنگوي استوديو نيولاين در مصاحبه با بخش پولي شبكه خبري CNN گفت: "ما با اتهام هاي وارد شده از سوي شاكيان موافق نيستيم و قصد داريم با شدت تمام در مقابل اين پرونده بايستيم." نيولاين و بخش پولي CNN هر دو وابسته به شركت بزرگ تايم وارنر هستند.

دعواي حقوقي فيلمساز برنده اسكار در واقع نقطه عطفي در درگيري هاي ميان شركت هاي بزرگي نظير تايم وارنر و والت ديزني با چهره هاي خلاق و مستعد هاليوودي است. جكسن در شكايت خود ادعا كرده واگذاري انحصاري حق پخش كتاب ها، دي وي دي ها و ساير اقلام مرتبط با "ارباب حلقه ها" به تايم وارنر باعث شده ساير شركت ها نتوانند وارد اين عرصه شوند و سود ناشي از فروش اين اقلام هم پايين آمده است.

