پیشگیری از بارداریهای پرخطر هدف اصلی سیاست های جمعیتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، رشید غفاری با بیان اینکه سلامت باروری، از ارکان اصلی سلامت جامعه است، افزود: از لحظه تشکیل پرونده برای زن باردار تا لحظه تولد کودک، کارکنان بهداشت مسئول سلامت آنها هستند.

وی تاکید کرد: برای بهبود کیفیت خدمت رسانی به مادران باردار، باید تعامل بیشتری بین کارکنان مراکز بهداشتی، مادران باردار و خانواده های وجود داشته باشد.

غفاری با اشاره به مشکلاتی که در زمینه ترغیب مادران به وسایل پیشگیری از بارداری وجود دارد، اظهار داشت: کارشناسان بهداشت باید تکنیکهای مهارتی برخورد با مادران را به درستی شناخته و ارتباط مناسبی با آنها برقرار کنند.

انجام طرح های پژوهشی، ملاک انتخاب کارکنان نمونه سلامت

رئیس کمیته پژوهشی بیمارستان شهید بهشتی گفت: از سال آینده یکی از ملاک های انتخاب کارمند، پزشک و پرستار نمونه، انجام پژوهش های علمی است.

امیر عنبری افزود: کمیته پژوهشی بیمارستان در مرحله نخست، مشارکت کارکنان در اجرای طرحهای پژوهشی و افزایش این طرحها را هدف خود قرار داده است.

وی بیان داشت: پس از کسب این نتیجه مهم، کاربردی کردن طرحها و کیفی سازی آنها، اهداف دیگر برگزاری نشستهای کمیته پژوهشی و فعالیتهای آن در بیمارستان است.

عنبری با تاکید بر اهمیت پژوهش در شناخت صحیح از محیط کار و ارتقای خدمات، تصریح کرد: سومین نشست کمیته پژوهشی بیمارستان شهید بهشتی در سال جاری، با هدف استفاده از آخرین اطلاعات بیمارستان در اجرای استانداردهای حاکمیت بالینی، برگزار شد.

رئیس کمیته پژوهشی بیمارستان شهید بهشتی، افزود: کیفیت گزارش پرستاری در بیمارستان شهید بهشتی در سال 91 و مهمترین علل ترک با مسئولیت شخص از دیدگاه بیماران بستری شده در بیمارستان، از جمله مباحث مورد بررسی در سومین نشست کمیته پژوهشی بیمارستان بود.

ششمین نشست کمیته راهبردی ارتقای اورژانس بیمارستانی برگزار شد

کارشناس مسئول اورژانس بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از برگزاری ششمین نشست کمیته راهبردی ارتقاء اورژانس بیمارستانی، با هدف برنامه ریزی خدمات اورژانس در طرح امداد نوروزی، خبر داد.

فاطمه فضیلت فرد گفت: در این نشست، بر برنامه ریزی دقیق برای کشیکهای نوروزی پزشکان عمومی ومتخصص تاکید و رؤسای بیمارستانها و مدیران دفاتر پرستاری، به آمادگی کامل برای پوشش خدمات در ایام نوروز موظف شدند.

وی بیان داشت: با توجه به افزایش سفرها در تعطیلات نوروز و احتمال بروز سوانح ترافیکی و جاده ای، بیمارستانهای استان آمادگی خود را نسبت به ارائه خدمات به مراجعه کنندگان در این ایام، اعلام کردند.

کارشناس مسئول اورژانس بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، افزود: رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج نیز اعضای کمیته را به حفظ همدلی و هماهنگی برای مدیریت بهتر منابع و ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی به مردم استان و مسافران نوروزی دعوت کرد.

فضیلت فرد از راه اندازی رادیولوژی دیجیتال بیمارستان شهید رجائی گچساران در آینده نزدیک خبر داد.

بازدید سرپرست مركز بهداشت گچساران از مرکز معلولان

سرپرست مركز بهداشت گچساران از مركز نگهداري معلولان بالاي 14 سال استان، بازدید کرد.

ستار اسدپور در حاشیه این بازدید گفت: در این بازدید، شرایط بهداشتي و درماني معلولان بالای 14 سال مورد بررسی قرار گرفته و کارت سلامت آنها بررسی و تمدید شد.

وی بیان داشت: برطرف كردن اشكالات فيزيكي محل نگهداري، رعايت فاصله استاندارد تختها، توجه جدی به نظافت محل نگهداري معلولان و رعايت نكات بهداشت فردي مورد بررسی و تاکید قرار گرفت.

اسدپور يادآور شد: در اين مركز، 24 معلول مرد بالاي 14 سال استان كهگيلويه وبويراحمد و شهرهاي همجوار استان، با نظارت اداره بهزیستی و همکاری بخش خصوصی، نگهداري مي شود.