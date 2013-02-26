یارانه کشاورزان خسارت دیده از 3 سال پیش افزایش نیافته است

بهرام زبر دستی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره روند فعالیت صندوق بیمه کشاورزی بیان کرد: در سال جاری مبلغ 355 میلیارد ریال غرامت بابت خسارت های وارده به بخش زارعت، باغداری و دام و طیور در نظر گرفته شده که تا پایان بهمن ماه سال جاری تقریبا تمام این مبلغ به خسارت دیدگان پرداخت شد.

وی ادامه داد: هرچند کشاورزان از روند پرداخت این صندوق و مبلغ پرداختی به عنوان غرامت گلایه هایی دارند اما آنچه مشخص است فعالیت موفق این صندوق است که تاکنون موفق عمل کرده و توانسته در برخی موارد کشاورزان را در شرایط سخت یاری دهد.

وی درباره علت نارضایتی کشاورزان خسارت دیده از مبالغی که از صندوق بیمه دریافت می کنند، گفت: قبول داریم که مبلغی که به عنوان غرامت به کشاورزان خسارت دیده پرداخت می شود کم است چراکه صندوق بیمه کشاورزی منابع محدودی دارد و یارانه ای که دولت در اختیار این صندوق قرار می دهد، افزایش نداشته است.

مدیر صندوق بیمه کشاورزی استان همدان ادامه داد: در یارانه پرداختی به کشاورزان خسارت دیده رشد تورم و گرانی اقلام موردنیاز آنها برای تولید محصول در نظر گرفته نشده بنابراین مبالغ سه سال پیش دیگر جوابگوی خسارات و آسیب های وارده به محصولات آنان نیست.

وی درباره مباحث پرداختی بیمه کشاورزی گفت: بیشترین علت خسارت های کشاورزی در سال اخیر تنش خشکی بوده که این امر در حالتی اتفاق می افتد که تراکنش بارندگی نامناسب باشد و در مواقع مورد نیاز بر کشت کشاورزی وارد نشود.

زبردستی یادآور شد: خسارتهای وارده به کشاورزی و باغات در نقاط مختلف استان همدان دلایل مختلفی دارد به طوری که در منطقه شمالی استان همدان سرمازدگی سبب خسارت می شود.

وی در خصوص پرداخت خسارت به بخش دام و طیور عنوان کرد: در این بخش پرداخت غرامت به صاحبان دام و طیور در هنگام خسارت توسط حوادث طبیعی صورت می گیرد.

مدیر صندوق بیمه کشاورزی استان همدان افزود: در بخش دام و طیور صندوق بیمه کشاورزی هزینه های درمانی دام هایی مانند اسب را نیز پرداخت می کند چرا که این دام ها گران هستند و صاحبان آنها با بیمه کردن دام های خود هزینه های درمان و داروی اسب های خود را نیز دریافت می کنند.