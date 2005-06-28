۷ تیر ۱۳۸۴، ۱۲:۳۴

از سوي هيات پزشكي حج اعلام شد :

دعوت به همكاري از پزشكان علاقه مند خدمت به حجاج

هيات پزشكي حج اعلام كرد: پزشكاني كه علاقه مند خدمت به زايران بيت الله الحرام در حج سال 84 هستند، آمادگي خود را براي حضور در كاروان هاي حجاج اعلام كنند.

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روابط عمومي سازمان حج و زيارت ، هيات پزشكي از داوطلبان مرد داراي مدارك تحصيلي پزشكي عمومي ، متخصص داخلي، قلب و عفوني كه داوطلب ارايه خدمات بهداشتي و درماني به زايرين هستند، خواسته  حداكثر تا تاريخ 20/4/84 به دفتر هايت پزشكي واقع در ساختمان سازمان مركزي حج و زيارت و يا مراكز هلال احمر استان يا شهرستان مراجعه و فرم ثبت نام را تكميل نمايند.

 ضمن آنكه  تكيمل فرم ثبت نام هيچگونه تعهدي در خصوص اعزام متقاضيان براي هيات پزشكي حج ايجاد نخواهد كرد.

بر اساس اين گزارش ، مسلمان و متعهد به نظام و ولايت فقيه، نداشتن منع خروج از كشور، داشتن پروانه مطب و يا عضويت رسمي و يا قراردادي در يكي از مراكزدولتي ، توانايي كامل علمي در ويزيت بيماران در حد پزشك عمومي و سلامت جسمي و روحي از جمله شرايط متقاضيان است.

کد مطلب 200667

