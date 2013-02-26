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۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۲۲

داوری:

توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری هدف نظام مهندسی ساختمان است

توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری هدف نظام مهندسی ساختمان است

کرمان - خبرگزاری مهر: عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان کرمان تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی را از اهداف این سازمان اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مظفر داوری دوشنبه شب در همایش روز مهندسی و روز بسیج مهندسین ضمن گرامیداشت خواجه نصیر الدین طوسی دانشمند و مهندس بزرگ ایرانی، با اشاره به اهمیت این سازمان در نظم بخشیدن به امور ساخت و ساز و حفظ جان انسان ها گفت: هم اکنون بیش از شش هزار و 500 نفر در بخش های مختلف مرتبط در سراسر استان کرمان عضو این سازمان هستند.

وی تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی، تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌های فنی و مهندسی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی، رشد و اعتلای مهندسی در کشور، ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی وضع مقررات ملی به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجرا و کنترل آن به منظور حمایت از مردم، حفظ و افزایش بهره وری منابع مواد و انرژی و سرمایه‌های ملی را از اهداف این سازمان بیان کرد.

داوری تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی، الزام به رعایت مقررات ملی، جلب مشارکت حرفه‌ای مهندسان و صاحبان حرفه‌ها وصنوف ساختمانی در تهیه و اجرای طرحهای توسعه و آبادانی کشور را از دیگراهداف این سازمان برشمرد و در آخر با بیان حدیثی از امام علی(ع) گفت: باید همواره نفس خود را مورد محاسبه قرار دهیم تا زیانکار نباشیم.
 

کد مطلب 2006671

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