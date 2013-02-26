به گزارش خبرگزاری مهر، گسترش و حضور روزافزون مسلمانان در کشور بریتانیا از موضوعاتی است که از رویکردهای مختلف قابل تأمل و بررسی است. اقامت دائمی مسلمانانِ مهاجر در این کشور‌، حضور نسل‌های دوم و سوم مسلمانان (‌که بر اساس قانون یک بریتانیایی محسوب می‌شوند‌) و نحوه‌ی تعامل دولت و جامعه‌ی میزبان از جمله مباحثِ مطرح از ابتدای ورود مسلمانان پس از جنگ جهانی دوم بوده است، زیرا مسلمانان بزرگترین اقلیت مذهبی این کشور به شمار می‌آیند و حضور چشمگیری در بخش‌های مختلف جامعه‌ی بریتانیا دارند. مسلمانان بریتانیا با سابقه‌ی نسبتا طولانی و جمعیت قابل ملاحظه، با اینکه از آزادی‌های فراوانی برخوردارند اما در عین حال با معضلی به نام اسلام‌هراسی روبرو هستند و این مسئله باعث بروز مشکلاتی برای جامعه‌ی مسلمانان و سخت‌تر شدن شرایط زندگی برای آنها گشته است.

بر همين اساس نگارنده در اين پژوهش بر آن است با توجه به تاکیدات فراوان مسئولان و جامعه‌ این کشور بر شاخص‌هايي نظير تساهل، تسامح، حقوق بشر، احترام به حقوق اقلیت‌ها، آزادی بیان و عقیده، چند فرهنگ‌گرایی؛ (با توجه به پديده اسلام‌هراسي) به نوعي وضعیت فعلی مسلمانان بریتانیا و میزان تحقق این شعارها را ارزيابي نمايد. به طور خلاصه نگارنده در اين کتاب ابتدا در پي ترسيم وضعيت مسلمانان در بریتانیا بوده و در ادامه به بررسي يكي از مشكلات و معضلات پيش‌روي آنها و جهان اسلام (اسلام‌هراسي) مي‌پردازد كه در آن ضمن شرح وضعيت موجود، راهكارهايي براي مقابله و برون رفت از اين وضعيت را بيان مي‌نمايد.



سؤال اصلي در اين کتاب «زمینه‌ها و ریشه‌ها و پیامدهای سياسي اسلام‌هراسی در بریتانیا چیست؟» طرح شده است و فرضيه «اسلام هراسی یک جریان هدفمند و سازماندهی شده و متأثر از سیاست‌گذاری هدفمند دولت بریتانیاست که دارای ابعاد پیچیده فرهنگی سیاسی و اجتماعی است» در نظر مي‌باشد. روش انجام این پژوهش بر اساس روش توصیفی ـ ‌تحلیلی بوده و ابزار پژوهش بر اساس استفاده از منابع کتابخانه‌ای و مقالات و کتاب‌های مربوط می‌باشد. از سایت‌ها و منابع (معتبر و رسمی) اینترنتی که اطلاعات به روز و کامل در این زمینه دارند، نیز استفاده شده و در بخشی از تحقیق از نتایج نظرسنجی‌های مؤسسات معتبر بین‌المللی استفاده شده است.



کتاب از هفت فصل به شرح زير تشکيل شده است: در فصل اول با عنوان «کلیات» در مورد تعریف مسئله، سابقه و ضرورت پژوهش، اهميت و هدف پژوهش و روش و ابزار انجام پژوهش بحث شده است. در فصل دوم با عنوان «تاریخچه مسلمانان بریتانیا» در مورد دسته‌بندی مهاجران در اروپا، مدل‌های ارتباطی مسلمانان و کشور میزبان و تاریخچة مسلمانان بریتانیا بحث شده است.

در فصل سوم با عنوان «بررسی آمار جمعیتی و قومیتی مسلمانان بریتانیا» پيرامون جمعیت مسلمانان در اتحادیه اروپا، وضعیت قومی نژادی در بریتانیا، وضعیت کلی مذهب در بریتانیا، فرقه‌های اسلامی در بریتانیا، بررسی جمعیت مسلمانان و پراکندگی جغرافیایی مسلمانان بحث شده است. در فصل چهارم با عنوان «اسلام هراسی، تعاریف، ریشه‌ها و پیامدها» در مورد تعریف اسلام‌هراسی، ریشه‌های اسلام‌هراسی، امواج معاصر اسلام‌هراسی، اشکال و پیامدهای اسلام‌هراسی و راهکارهای مقابله با اسلام‌هراسی بحث شده است.

در فصل پنجم با عنوان «بررسي اسلام‌هراسي در سطوح رسمی و دولتی بریتانیا» پيرامون اسلام‌هراسی ساخت‌مند، اسلام‌هراسی ساخت‌مند ـ بررسی قوانین، اسلام‌هراسی ساخت‌مند در عمل بحث شده است. در فصل ششم با عنوان «اسلام‌هراسی در فضای رسانه‌ای بریتانیا» در مورد اسلام‌هراسي در رسانه‌های بریتانیا، نقش منابع قدرت در جهت ترویج اسلام‌هراسی و ظرفيت‌هاي مسلمانان بريتانيا در مقابله با اسلام‌هراسي بحث شده است. در فصل هفتم با عنوان «ظرفیت‌های مسلمانان بریتانیا در مقابله با اسلام‌هراسی» پيرامون سازمان‌ها و مؤسسات اسلامی و مطالعات اسلامی در دانشگاه‌ها بحث شده است.

«تأملي بر ابعاد اسلام‌هراسي در بريتانيا پس از يازده سپتامبر» محمد مهدی حسيني فائق به همت انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) به بهای 85000 ریال منتشر شد.