فرانسه ميزبان ساخت راكتور همجوش هسته اي شد

ژاپن ماه گذشته ازميزباني ساخت اين طرح 12 ميليارد دلاري كه در كاداراش فرانسه ساخته خواهد شد، عقب نشيني كرد .
حاميان ساخت اين طرح آزمايشي اميدوارند كه راكتورهمجوش هسته اي يك راه امن، مشخص و ارزان فراهم كند تا نيازهاي انرژي آينده جهان را برآورده كند .
شش كشوري كه در ساخت اين راكتور مشاركت دارند اتحاديه اروپايي ، آمريكا ، روسيه ، ژاپن ، كره جنوبي و چين هستند .
لازم به ياد آوري است كه فرانسه و ژاپن در مورد ميزباني اجرا و ساخت اين راكتور آزمايشي، چند ميليارد دلاري را كه 10 سال زمان خواهد برد، با يكديگر رقابت داشتند و اختلاف بر سر محل احداث اين پروژه به اين نحو بود كه ژاپن و همپيمانان نزديكش، آمريكا و كره جنوبي، خواهان ساخت راكتور هسته اي ITER در "روكاشومورا" يك دهكده ماهيگيري در نزديك اقيانوس آرام ژاپن بودند و اين درحالي است كه اتحاديه اروپا ، چين و روسيه ازساخت اين راكتور درشهر "كاداراش" واقع در جنوب فرانسه حمايت مي كردند و خواستار عقب نشيني ژاپن از موضع خود بودند .
