فرانسه ميزبان ساخت راكتور همجوش هسته اي شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، آنتونيا موچان سخنگوي كميسر تحقيق و علوم اتحاديه اروپايي اعلام كرد : طبق اين بيانيه ، فرانسه به عنوان ميزبان ساخت اين راكتور آزمايشي انتخاب شد .ژاپن ماه گذشته ازميزباني ساخت اين طرح 12 ميليارد دلاري كه در كاداراش فرانسه ساخته خواهد شد، عقب نشيني كرد .حاميان ساخت اين طرح آزمايشي اميدوارند كه راكتورهمجوش هسته اي يك راه امن، مشخص و ارزان فراهم كند تا نيازهاي انرژي آينده جهان را برآورده كند .شش كشوري كه در ساخت اين راكتور مشاركت دارند اتحاديه اروپايي ، آمريكا ، روسيه ، ژاپن ، كره جنوبي و چين هستند .

لازم به ياد آوري است كه فرانسه و ژاپن در مورد ميزباني اجرا و ساخت اين راكتور آزمايشي، چند ميليارد دلاري را كه 10 سال زمان خواهد برد، با يكديگر رقابت داشتند و اختلاف بر سر محل احداث اين پروژه به اين نحو بود كه ژاپن و همپيمانان نزديكش، آمريكا و كره جنوبي، خواهان ساخت راكتور هسته اي ITER در "روكاشومورا" يك دهكده ماهيگيري در نزديك اقيانوس آرام ژاپن بودند و اين درحالي است كه اتحاديه اروپا ، چين و روسيه ازساخت اين راكتور درشهر "كاداراش" واقع در جنوب فرانسه حمايت مي كردند و خواستار عقب نشيني ژاپن از موضع خود بودند .