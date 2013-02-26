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۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۴۲

جلسه فراکسیون رهروان ولایت مجلس برای تعیین مکانیزم انتخاب کاندیدای ریاست جمهوری

جلسه فراکسیون رهروان ولایت مجلس برای تعیین مکانیزم انتخاب کاندیدای ریاست جمهوری

رئیس فراکسیون رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی از جلسه عصر امروز مجمع عمومی این فراکسیون برای بحث و بررسی درباره مکانیزم تعیین کاندیدای اصلح برای انتخابات ریاست جمهوری خبر داد.

کاظم جلالی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر اظهار داشت: بعد از ظهر امروز جلسه مجمع عمومی فراکسیون رهروان ولایت در تالار مشروطه مجلس برگزار می شود.

وی گفت: هدف از این جلسه بحث و بررسی برای تعیین مکانیزم چگونگی انتخاب کاندیدای اصلح و در عین حال مورد قبول در انتخابات ریاست جمهوری است.

جلالی گفت: پیشنهادات مختلفی از جانب نمایندگان عضو فراکسیون در این باره مطرح شده است که در جلسه بعد از ظهر مورد رسیدگی قرار می گیرد و در نهایت قرار است در این جلسه به جمع بندی برسیم.

رئیس فراکسیون رهروان ولایت گفت: جلسه ساعت 4 بعد از ظهر امروز برگزار می شود.

کد مطلب 2006681

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