جلسه فراکسیون رهروان ولایت مجلس برای تعیین مکانیزم انتخاب کاندیدای ریاست جمهوری

کاظم جلالی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر اظهار داشت: بعد از ظهر امروز جلسه مجمع عمومی فراکسیون رهروان ولایت در تالار مشروطه مجلس برگزار می شود.

وی گفت: هدف از این جلسه بحث و بررسی برای تعیین مکانیزم چگونگی انتخاب کاندیدای اصلح و در عین حال مورد قبول در انتخابات ریاست جمهوری است.

جلالی گفت: پیشنهادات مختلفی از جانب نمایندگان عضو فراکسیون در این باره مطرح شده است که در جلسه بعد از ظهر مورد رسیدگی قرار می گیرد و در نهایت قرار است در این جلسه به جمع بندی برسیم.

رئیس فراکسیون رهروان ولایت گفت: جلسه ساعت 4 بعد از ظهر امروز برگزار می شود.