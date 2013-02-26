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۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۳۹

راهیابی ورزشکار علی آبادی به اردوی تیم ملی کاراته

راهیابی ورزشکار علی آبادی به اردوی تیم ملی کاراته

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: مقدا ماهري كاراته كاي علي آبادي به اردوي تيم ملي دعوت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته ایران به میزبانی استان مرکزی در شهر ساوه برگزار شد، ورزشکار علی آبادی به تیم ملی راه یافت.

در این دوره از مسابقات مقداد ماهری از باشگاه بسیج شهرستان علی آباد کتول در قسمت کاتا باکسب مدال برنز به اردوی تیم ملی راه یافت.
 
همچنین امید عباسی نوجوان فنی وتکنیکی دیگری از علی آباد کتول در این مسابقات شرکت داشت وعلیرغم این که در مرحله چهارم نتیجه بازی را به حریف خود واگذار کرد ولی با دعوت سر مربی به اردوی تیم ملی دعوت شد. 
 
مسابقات انتخابی تیم ملی جهت گزینش نفرات برتر برای حضور در مسابقات آسیایی برگزار شد.
کد مطلب 2006682

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