اصناف به عنوان سربازان جنگ اقتصادی نقش ایفاد کنند

غلامحسین صاحبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در طي 34 سال گذشته استكبار جهاني به منظور مقابله با گسترش فرهنگ تشيع واسلام ناب محمدي (ص) با تمام توان و نيرو در جنگ با نظام اسلامي بوده است ، از ترور هاي اوايل انقلاب گرفته، جنگ تحميلي، تهاجم فرهنگي، انقلاب رنگين و فتنه سال 88 و ترور دانشمندان هسته اي و تحريم ها و جنگ اقتصادي كه به حول و قوه الهي و راهبري ولي فقيه زمان پيروز ميدان هاي نبرد بوده ايم.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری افزود: تحريم ها و جنگ اقتصادي غرب عليه نظام اسلامي به عنوان پیچ بزرگ در گردنه است و سربازان اين جنگ در مقابل دشمن اصناف و كسبه هستند.

رئيس انجمن حمايت از حقوق مصرف كنندگان استان خراسان رضوی بیان کرد: روزگاري دشمن به جانمان حمله كردند شهدا مارا شرمنده كردند- اكنون كه دشمن به نان مان حمله كرده نكند كه شرمنده شهدا شويم.

وی ادامه داد: دراين شرايط حساس كه دشمنان قسم خورده نظام اسلامي در تلاش هستند تا با فشارهاي اقتصادي مردم فهيم ايران را از نظام اسلامي و ولايت فقيه زمان جدا كنند و جلوي گسترش تفكرات ظلم ستيزي و اسلام ناب محمدي (ص) را بگيرند.

صاحبی بيان کرد: اينجاست كه سربازان مقابله با جنگ اقتصادي كه تجار، اصناف، كسبه و بازاريان بايد با تأسي از آموزه هاي ديني فشار هاي اقتصادي را از روي دوش مردم بردارند.

وي افزود: ولي متأسفانه در شرائط فعلي شاهديم بعضي افراد كه نمي شود اسم شان را كاسب گذاشت، محصول را از زارع و باغدار خريده اند و انبار كردند و در شرائط كنوني با بيش از 5 برابر سود به مردم مي فروشند.