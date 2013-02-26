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۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۳۳

صاحبی خواستار شد:

اصناف به عنوان سربازان جنگ اقتصادی نقش ایفاد کنند

اصناف به عنوان سربازان جنگ اقتصادی نقش ایفاد کنند

طرقبه - خبرگزاری مهر: رئيس انجمن حمايت از حقوق مصرف كنندگان خراسان رضوی گفت: يكي از گردنه هاي پيچ بزرگ تاريخي تحريم اقتصادي است که اصناف به عنوان سربازان این جنگ اقتصادی نقش بسزایی در آن دارند.

غلامحسین صاحبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در طي 34 سال گذشته استكبار جهاني به منظور مقابله با گسترش فرهنگ تشيع  واسلام ناب محمدي (ص) با تمام توان و نيرو در جنگ با نظام اسلامي بوده است ، از ترور هاي اوايل انقلاب گرفته، جنگ تحميلي، تهاجم فرهنگي، انقلاب رنگين و فتنه سال 88  و ترور دانشمندان هسته اي و تحريم ها و جنگ اقتصادي كه به حول و قوه الهي و راهبري ولي فقيه زمان پيروز ميدان هاي نبرد بوده ايم.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری افزود: تحريم ها و جنگ اقتصادي غرب عليه نظام اسلامي به عنوان پیچ بزرگ در گردنه است و سربازان اين جنگ در مقابل دشمن اصناف و كسبه هستند.

رئيس انجمن حمايت از حقوق مصرف كنندگان استان خراسان رضوی بیان کرد: روزگاري دشمن به جانمان حمله كردند شهدا مارا شرمنده كردند- اكنون كه دشمن به نان مان حمله كرده نكند كه شرمنده شهدا شويم.

وی ادامه داد: دراين شرايط حساس كه دشمنان قسم خورده نظام اسلامي در تلاش هستند تا با فشارهاي اقتصادي  مردم فهيم ايران را از نظام اسلامي و ولايت فقيه زمان جدا كنند و جلوي گسترش تفكرات ظلم ستيزي و اسلام ناب محمدي (ص) را بگيرند.

صاحبی بيان کرد: اينجاست كه سربازان مقابله با جنگ اقتصادي كه تجار، اصناف، كسبه و بازاريان بايد با تأسي از آموزه هاي ديني فشار هاي اقتصادي را  از روي دوش مردم بردارند.

وي افزود: ولي متأسفانه در شرائط فعلي شاهديم بعضي افراد كه نمي شود اسم شان را كاسب گذاشت، محصول را از زارع و باغدار خريده اند و انبار كردند و در شرائط كنوني با بيش از 5 برابر سود به مردم مي فروشند.

کد مطلب 2006687

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