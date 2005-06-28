تلگراف: هند خواهان لغو محدوديت هاي هسته اي شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه تلگراف، وزير دفاع هند شب گذشته با اشاره به اينكه محدوديت هاي هسته اي سبب مي شود اين كشور نتواند به عنوان نيرويي با ثبات در آسيا ظاهر شود، از آمريكا خواست به سرعت به محدوديت هاي هسته اي و تكنولوژيكي دهلي نو پايان دهد.

اين روزنامه به نقل از خبرگزاري رويترز نوشت: پراناب موخرجي (Pranab Mukherjee) وزير دفاع هند در اولين ديدار خود پس از انتصاب در اين سمت، به مقامات آمريكايي گفت: اين محدوديت ها سبب مي شود هند نتواند پتانسيل هاي خود را براي شركت در ايجاد صلح و توسعه بين المللي شناسايي كند.

وي در موسسه صلح كارنژي اعلام كرد: آمريكا و هند داراي نگراني هاي امنيتي مشتركي هستند كه تروريسم ومنع گسترش سلاح هاي هسته اي برخي از اين نگراني هاي مشترك هستند.

موخرجي گفت: هند در خط مقدم مبارزه با تروريسم است و در اين راه نياز به كمك واشنگتن دارد.

گفتني است موخرجي روز گذشته با كاندوليزا رايس وزير امور خارجه امريكا ديدار كرد و قرار است امروز نيز با دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا ملاقات كند.



موخرجي همچنين در اين سفر مقدمات ديدار مانموهان سينگ نخست وزير هند را ازكاخ سفيد در ماه آينده فراهم مي كند.