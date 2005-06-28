شوراي دانشگاه علم و صنعت آماده هرگونه همكاري با رئيس جمهور منتخب است

به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر" متن اين اطلاعيه به قرار زير مي باشد:

جناب آقاي احمدي نژاد ، عضو محترم هيات علمي دانشگاه علم و صنعت ايران و رئيس جمهور منتخب ملت هوشيار ايران، توفيق خدمتگزاري به ملت اييران اين بار شامل حال قديمي ترين مركز آموزشي و پژوهشي ايران، دانشگاه علم و صنعت شد و حضرتعالي را كه يكي از فرزندان اين دانشگاه مي باشيد به عنوان رئيس جمهوري و خادم خود انتخاب كرد.

شوراي دانشگاه علم و صنعت ايران مفتخر است كه در راستاي خدمت به مردم در كليه زمينه هاي برنامه ريزي، مديريت هاي استراتژيك و كاربردي با دولت جنابعالي همكاري نمايد.

شوراي دانشگاه رجاء واثق دارد كه عمل خالصانه و بدون ريا كه استراتژي رفتاري حضرتعالي است، كارساز و نتيجه ساز بوده و ايران عزيز را در ميان كليه ملل سر افراز خواهد كرد.