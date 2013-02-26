فرودگاهها مقري تخصصي و داراي حساسيت كاري بالا است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام سعيدي در بازديد از قسمتهاي مختلف فرودگاه كرمان با اشاره به اهميت بالاي حمل و نقل هوايي، از فرودگاهها به عنوان مقرهاي تخصصي ياد كرد كه حساسيت كاري بالايي دارند.

وي شبانه روزي بودن كار، خطرپذيري بالا، لزوم گرفتن تصميمات صحيح، مهم و در حداقل زمان ممكن را از ويژگيهاي كار در فرودگاهها دانست و افزود : پرسنل فرودگاهها باید به رغم خستگي هاي ناشي از كار شبانه روزي با سعه صدر با مراجعين برخورد و تكريم ارباب رجوع را در اولويت اول كاري قرار دهند.

سعيدي همچنين ضمن قدرداني از زحمات پرسنل فرودگاه كرمان از قسمتهاي مختلف فرودگاه شامل برج مراقبت، ايستگاه آتش نشاني، باند پرواز، سالنهاي انتظار، پايگاه كمك هاي اوليه، رستوران، كافي شاپ و ساختمانهاي در حال احداث فرودگاه بازديد و وضعيت آنها را مطلوب ارزيابي كرد.

