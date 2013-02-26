كشف ده كيلوگرم ترياك در آذربايجان شرقي/ کشف سلاح جنگی در جلفا

به گزارش خبرگزاری مهر ، سرهنگ "حميد علي باغبان" با اعلام خبر فوق گفت: در راستاي پيگيري برونده هاي قاچاقچيان کلان مواد مخدر در سطح استان مشخص شد يکي از توزيع کنندگان کلان مواد مخدر در شهرستان اهر با تعدادي از عناصر تهيه وتوزيع کنندگان مواد مخدر در استان تهران اقدام به خريد مواد مخدر مي نمايد و از طريق رانندگان خودرو هاي سواري مواد را به اين استان انتقال مي دهد.

وي بيان کرد: به جهت اهميت کار، موضوع در دستور کار اداره عمليات ويژه اين پليس قرار گرفته وطي اقدامات اطلاعاتي وپليسي مشخص شد فردي به همراه خانواده خود و با استفاده از سواري شخصي از مقصد تهران مبادرت به حمل مقادير كلان مواد مخدر جهت تحويل قصد ورود به استان و شهرستان اهر را دارند.

اين مقام مسئول گفت: اقدامات لازم در خصوص شناسايي فرد مورد نظر و خودروهاي مورد استفاده وي انجام گرفت و نهايتا مشخص شد كه شخصي به هويت (ح. ا) به همراه همسر خود با استفاده از خودروي شخصي مبادرت به حمل مواد مي نمايند.

كشف سلاح جنگي قاچاق در جلفا

فرمانده انتظامي شهرستان جلفا آذربايجان شرقي از كشف سلاح جنگي كلاش و كلت كمري در اين شهرستان خبر داد.

سرهنگ "کاظم دهقاني" در این باره گفت: بر اساس گزارش هاي رسيده مبني بر اينكه فردي اقدام به نگهداري سلاح غير مجاز مي نمايد موضوع در دستور كار پليس اطلاعات قرار گرفت.

وي ادامه داد : عوامل پليس اطلاعات پس از بررسي خبر واصله و اطمينان از صحت آن با هماهنگي مقام قضايي و در يك عمليات منسجم اقدام به بازرسي منزل و محل احتمالي نگهداري سلاح مي نمايند.

سرهنگ دهقاني افزود: با تلاش ماموران يك قبضه سلاح جنگي كلاش، يك قبضه كلت كمري به همراه تعدادي فشنگ كه به طرز ماهرانه در داخل منزل جاسازي شده بود كشف و ضبظ نموده و متهم را دستگير مي نمايند.

اين مقام انتظامي بيان داشت: با تشکيل پرونده متهم جهت سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي شد.

توزيع کننده مواد محترقه و سيگار قاچاق درميانه دستگير شد

فرمانده انتظامي شهرستان ميانه آذربايجان شرقي ازکشف محوله مواد محترقه وسيگار قاچاق و غير مجاز در اين شهرستان خبر داد .

سرهنگ "محمد خشتگر" ضمن اعلام اين خبر افزود: در راستاي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي و مبارزه با قاچاق کالا ماموران پليس اطلاعات وامنيت اين فرماندهي موفق به دستگيري يک توزيع کننده مواد محترقه وسيگار غير مجاز شدند.

اين مقام انتظامي در اين رابطه اظهار داشت: بر اساس خبرهاي رسيده مبني بر اينکه شخصي به هويت معلوم اهل و ساکن بوکان با يکدستگاه سواري سمند از استان کردستان مواد محترقه و... به شهرستان ميانه منتقل مي نمايد.

وي افزود: عوامل انتظامي موضوع را در دستور کار خود قرار داده و ضمن زير نظر گرفتن کليه ورودي وخروجي هاي شهر شخص مذکور را در يکي ازخيانهاي شهر که توانسته بود با تعويض وسيله واستفاده ازوسيله عمومي به اين شهرستان وارد شود دستگير و در نهایت تعداد 31هزار و 776 عدد مواد محترقه وتعداد 30 هزار نخ سيگار را از وي کشف و ضبط کنند که با تشکيل پرونده متهم تحويل مقام قضايي مي شود.

كشف نزديك به 3 هزار عدد مواد محترقه در مراغه

فرمانده انتظامي شهرستان مراغه آذربايجان شرقي از كشف 2712 عدد مواد محترقه توسط مأموران پليس اطلاعات و امنيت اين شهرستان خبر داد.

سرهنگ " عيسي هاتفي " در تشريح اين خبر گفت: در راستاي طرح مبارزه قاطع با فروشندگان مواد محترقه و آتش زا، با توجه به نزديک شدن چهار شنبه آخرسال موضوع در دستور کار مأموران انتظامي شهرستان مراغه قرار گرفت.

اين مقام مسئول بيان داشت، مأموران پليس اطلاعات و امنيت اين فرماندهي با انجام اقدامات اطلاعاتي و پليسي، پس از شناسايي دو نفر دستفروش به هويت معلوم كه در دو منطقه اصلي بازار شهر اقدام به توزيع مواد محترقه مي نمودند، در بازرسي از بساط اين دست فروشان تعداد 2712 عدد انواع مواد محترقه كشف و ضبط و نامبردگان دستگير و جهت سير مراحل قانوني به مراجع قضايي معرفي شدند.

دستگيري سارقان حرفه اي داخل خودرو در مراغه

فرمانده انتظامي شهرستان مراغه آذربايجان شرقي، از دستگيري 2 سارق حرفه اي داخل خودرو و كشف 6 فقره سرقت در اين رابطه خبر داد.

سرهنگ "عيسي هاتفي" در تشريح خبر فوق گفت: در پي وقوع سرقت‌هاي متعدد داخل خودرو در سطح شهرستان و پيگيري موضوع، مأموران پليس آگاهي اين فرماندهي شناسايي متهم يا متهمان سرقت را به صورت ويژه در دستور كار خود قرار دادند.

وي افزود: كارآگاهان پليس آگاهي با تحقيقات گسترده موفق شدند ردپاي دو سارق سابقه دار را پيرامون سرقت هاي بوقوع پيوسته پيدا و در عملياتي غافگيرانه آنان را دستگير نمايند.

وي افزود: سارقان دستگير شده در بازجويي هاي فني به عمل آمده به 6 فقره سرقت داخل خودرو اعتراف و اموال سرقتي عمدتاً شامل ضبط وسي دي، مدارك و وسايل داخل خودرو، آچارآلات و موارد ديگر كشف و تلاش براي دستگيري مال خرها نيز ادامه دارد.