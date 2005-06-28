هفته انتقال يافته هاي تحقيقاتي در موسسه تحقيقات شيلات برگزار شد

به گزارش خبرگزاري"مهر"، در اين مراسم كه با موضوع ترويجي "پرورش ماهي قزل آلا در استخرهاي خاكي با استفاده از آب لب شود" برگزار شد، صالحي رييس سازمان كشاورزي استان پيرامون پتانسيل هاي استان يزد در زمينه كشاورزي و آبزي پروري سخناني را ايراد كرد.

همچنين مهندس ايران از موسسه تحقيقات شيلات ايران، خلاصه اي پيرامون پتانسيل هاي شيلاتي و آبزي پروري جمهوري اسلامي ايران بيان كرد.

در پايان مراسم نيز دستاوردهاي پروژه تحقيقاتي ذكر شده توسط دكتر عليزاده رييس ايستگاه تحقيقات يزد تشريح و ارايه شد.

بر اساس نتايج بيان شده امكان بهره گيري از منابع آب هاي لب شور در منطقه كويري بافق در امر پرورش گونه قزل آلا در استخرهاي خاكي با ابعاد 25 درصد هكتار مورد بحث قرار گرفت . در اين بحث امكان توسعه اين شيوه براي ساير استان هاي برخوردار از پتانسيل هاي طبيعي و اقليمي مشابه، از جمله استان هاي اصفهان، كرمان، قم و خراسان جنوبي توصيه و پيشنهاداتي ارايه شد.

اين مراسم توسط ايستگاه تحقيقات آب هاي شور يزد (بافق) و با همكاري موسسه تحقيقات شيلات ايران، سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي و دفتر برنامه ريزي و هماهنگي ترويج وزارت جهاد كشاورزي در شهرستان يزد برگزار شد.