به گزارش خبرنگار مهر، سایت فدراسیون بین‌المللی تاریخ و آمار فوتبال جهان، درحالی رده‌بندی 483 دروازه‌بان برتر جهان که بیشترین زمان بسته نگه داشتن دروازه خود طی سال‌های 89-1988 تا پایان سال 2012 داشته‌اند، را اعلام کرد که بالاخره رکوردهای دو دروازه‌بان از کشورهای بلاروس و مونته‌نگرو در این فهرست ثبت شد.

بر پایه این گزارش، "سرجیو ورمکو" دروازه‌بان تیم فوتبال باته‌بوریسوف بلاروس که از تاریخ 01/11/2009 تا 13/06/2010 دروازه این تیم را به مدت 1016 دقیقه بسته نگه داشت، در رتبه پنجاهم این رده‌بندی قرار گرفت. همچنین "میلتا رادولوویچ" دروازه‌بان تیم گرابلی مونته‌نگرو هم از تاریخ 25/08/2012 تا 10/11/2010 به مدت 840 دقیقه گلی را دریافت نکرد تا رده 133 این رده‌بندی را به خود اختصاص دهد.

در این رده‌بندی بهرام مودت دروازه‌بان پیشین پرسپولیس که از تاریخ 09/05/1975 تا 18/09/1975 و به مدت 844 دقیقه دروازه‌ خود را بسته نگه داشت، در رده اول ایران و 129 جهان قرار دارد. مرحوم ناصر حجازی دروازه‌بان فقید تیم استقلال که از تاریخ 23/05/1975 تا 12/10/1975 به مدت 837 دقیقه گل نخورد، در رده دوم ایران و 136 جهان ایستاد و احمدرضا عابدزاده دروازه‌بان پیشین پرسپولیس هم که از تاریخ 16/11/1995 تا 07/01/1996 به مدت 802 دقیقه دروازه‌اش را بسته نگه داشت، رده سوم ایران و 167 جهان را به خود اختصاص داد.

همچنین رضا قفلساز دروازه‌بان پیشین تیم پاس که از تاریخ 29/06/1973 تا 21/09/1973 به مدت 754 دقیقه گل نخورد، رتبه چهارم ایران و 246 جهان را به خود اختصاص داده است. محمدرضا مهربان در دو مقطع 03/04/1997 تا 18/08/1997 به مدت 685 دقیقه و 25/08/1992 تا 17/12/1992 به مدت 670 دقیقه دروازه خود را بسته نگه داشت، رتبه‌های 408 و 458 را به خود اختصاص داده است.

ضمن اینکه علی حسنی‌صفت دروازه‌‎‌بان ملوان بندرانزلی که از تاریخ 09/12/2011 تا 03/02/2012 به مدت 668 دقیقه دروازه تیم ملوان را بسته نگه داشت، در رده 462 جهان قرار گرفت و وحید طالب‌لو هم که از تاریخ 21/10/2005 تا 23/12/2005 به مدت 660 دقیقه مانع از باز شدن دروازه‌ استقلال شد، آخرین رتبه این جدول یعنی رده 483 را از آن خود کرده است.

رده‌بندی 10 دروازه‌بان برتر جهان که بیشترین زمان گل نخورده را به خود اختصاص داده‌اند، به شرح زیر است:

1- مازاروپی از تیم واسکوداگامای برزیل (از 18/05/1977 تا 07/09/1987) 1816 دقیقه

2- نواف خالد الخالدی از تیم القادسیه کویت (از 20/02/2011 تا 16/03/2012) 1453 دقیقه

3- ثابت الباتال از تیم کایرو مصر (از 07/04/1975 تا 29/12/1976) 1442 دقیقه

4- دنی ورلیندن از تیم بروخه بلژیک (از 03/03/1990 تا 26/09/1990) 1390 دقیقه

5- خوزه ماریا بولیوباشیج از تیم یونیورسیاد کاتولیکا آرژانتین (از 26/06/2005 تا 30/10/2005) 1352 دقیقه

6- ثابت الباتال از تیم کاریو مصر (از 03/03/1978 تا 16/02/1979) 1325 دقیقه

7- ادوین فن درسار از تیم منچستریونایتد انگلستان (از 08/11/2008 تا 04/03/2009) 1311 دقیقه

8- اسام الهاداری از تیم کاریو مصر (از 28/02/2006 تا 21/08/2006) 1288 دقیقه

9- سمیر سعید از تیم العربی کویت (از 01/11/1987 تا 23/11/1989) 1283 دقیقه

10- آبل رسینو گومز از تیم اتلتیکومادرید اسپانیا (از 25/11/1990 تا 17/03/1991) 1275 دقیقه