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۷ تیر ۱۳۸۴، ۱۲:۴۹

با هدف كنترل اوضاع منطقه بويژه قاچاق اسلحه

نيروهاي امنيتي فلسطين اقدام به بستن يك تونل در رفح كردند

نيروهاي امنيتي فلسطين در راستاي تلاشي گسترده براي يافتن تونلها، شب گذشته اقدام به بستن يك تونل بين سرزمين هاي فلسطين و مصر كردند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، منابع امنيتي فلسطين با اعلام اين خبر افزودند: اين تونل كه دركوي برازيل دررفح - در جنوب باريكه غزه - حفر شده است ، شب گذشته توسط نيروهاي امنيتي فلسطين بسته شد.

اين منابع همچنين گفتند : اين نيروها همچنين توانستند تعدادي تونل بين نوارغزه و مصررا كه براي قاچاق مواد مخدر ومواد غذايي مورد استفاده قرارمي گرفت ببندند.

شايان ذكر است كه نيروهاي امنيتي فلسطين از ابتداي سال جاري چندين تونل را بين رفح و نوارغزه ببندند. رژيم صهيونيستي مدعي شده كه مبارزان فلسطيني از اين تونل ها براي قاچاق اسلحه به نوار غزه استفاده مي كنند.

کد مطلب 200673

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