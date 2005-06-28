نيروهاي امنيتي فلسطين اقدام به بستن يك تونل در رفح كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، منابع امنيتي فلسطين با اعلام اين خبر افزودند: اين تونل كه دركوي برازيل دررفح - در جنوب باريكه غزه - حفر شده است ، شب گذشته توسط نيروهاي امنيتي فلسطين بسته شد.

اين منابع همچنين گفتند : اين نيروها همچنين توانستند تعدادي تونل بين نوارغزه و مصررا كه براي قاچاق مواد مخدر ومواد غذايي مورد استفاده قرارمي گرفت ببندند.

شايان ذكر است كه نيروهاي امنيتي فلسطين از ابتداي سال جاري چندين تونل را بين رفح و نوارغزه ببندند. رژيم صهيونيستي مدعي شده كه مبارزان فلسطيني از اين تونل ها براي قاچاق اسلحه به نوار غزه استفاده مي كنند.