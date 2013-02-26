70شاعر انقلابی در شب شعر "سپندوار" شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت الاسلام علی عدالتی مجد، دبیر اجرایی شب شعر مردمی سپندوار صبح سه شنبه در تشریح برگزاری شب شعر " سپندوار" در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دومین شب شعر مردمی "سپندوار" با حضور 70 شاعر انقلابی و ولایی از استانهای خراسان و استان های همجوار همزمان با میلاد حضرت زینب(س) درمسجد کرامت مشهد برگزار می شود.

حجت الاسلام عدالتی مجد گفت: نهادینه کردن گفتمان های انقلابی مقام معظم رهبری در جوارحرم رضوی در قالب شعر وادب یکی از محوریت اشعار ارسالی به دبیر خانه مراسم شب شعر ویژه سفر نوروزی مقام معظم رهبری به است.

وی به موضوعات آثار ارسالی به دبری خانه شب شعر مردمی سپندوار اشاره کرد و گفت: نقش رهبری در بیداری اسلامی؛ نقش رهبری در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی؛ شناساندن دهه عدالت و پیشرفت؛ معرفی مولفه های پیچ تاریخی انقلاب؛جایگاه مشهد و خراسان از منظر مقام معظم رهبری؛ جایگاه شعر، ادب و هنر متعالی از منظر رهبری از جمله محور های اشعار ارسالی به دبیر خانه شب شعر مردمی سپندوار است.

وی ادامه داد: ولایت فقیه و تداوم ولایت ائمه(ع)، عناصر بصیرت، درایت، حماسه در ادبیات امروز، تجدید میثاق با امام خمینی(ره)و تجدید بیعت با مقام معظم رهبری، اطاعت، ولایت پذیری، شهدا، شعر انقلاب از دیدگاه رهبری ورهنمود های اجتماعی مقام معظم رهبری بویژه در رابطه با سبک زندگی اسلامی از دیگر موضوعات اشعار شب شعر مردمی" سپندوار" است.

وی گفت:علاقمندان برای شرکت در شب شعراز (8تا 25 اسفند) می توانند آثار خود را به دبیر خانه دائمی شب شعرمردمی "سپندوار" واقع در مشهد، بلوار مدرس، مدرس 4، پلاک 10موسسه آرامش توس ارسال كنند.

دبیر اجرایی شب شعر مردمی سپندوار با اشاره به این مطلب که همه آثار ارسالی به دبیر خانه دائمی شب شعر سپندوار منتشر می شود، تصریح کرد: همه اقشار مردم، طلاب، دانشجویان، نخبگان ادبیمی توانند احساسات خود را در قالب های ادبی شعر، دکلمه، سرود به دبیر خانه ارسال کنند.

حجت الاسلام عدالتی مجد بیان داشت: ستاد مردمی استقبال شاعرانه از سفر نوروزی مقام معظم رهبری متشکل از 10گروه مردمی است و همه هزینه های برگزاری این شب شعر از محل کمک های مردمی تامین می شود.

حجت الاسلام عدالتی مجد با اشاره به این مطلب که در مراسم شب شعر مردمی سپندوار 30نفر از شاعران برگزایده به شعر خوانی می پردازند، تصریح کرد: همچنین در حاشیه برگزاری این شب شعر ازشاعران پیشکسوت مرحوم استاد قاسم سرویها از استان خراسان رضوی و مرحوم شاهرخ حبابی از شاعران اهل سنت از استان کردستان تجلیل به عمل می آید.