مشكلات فوتبال كرج ناشي از كم لطفي مسوولان است

علي باغميشه مهاجم سابق پرسپوليس واز بازيكنان قديمي فوتبال كشورمان درگفتگوبا خبرنگار" مهر" دركرج گفت: مسئولان ورزش چه زماني دراين شهرتحول ايجاد خواهند كرد؟ وقدر استعدادهاي نهفته وپتانسيلهاي ويژه اين شهررا خواهند دانست؟

كرج بشدت نيازمند يك تيم مردمي وحرفه اي دررشته فوتبال است تا بتواند دراين رشته مانند سايررشته هاي ورزشي مطرح شود واين امرشدني نيست، مگر آنكه ديد مسئولان ورزش شهر نسبت به ورزش فوتبال تغييركند.

باغميشه افزود: هم اكنون ورزش ما حرفه اي شده و اگرمسئولان كرجي بخواهند همانند سابق ورزش را بصورت آماتور ادامه دهند، هرگزموفقيتي حاصل نخواهد شد.

وي تصريح كرد: مسائل فوتبال كرج ناشي ازكم لطفي مسئولان است وجا دارد كوشش براي جذب جوانان به فوتبال اين شهر در دستوركارمتوليان ورزش شهرقرارگيرد وآنان با تبليغات گسترده خود هواداران ورزش فوتبال كرج را به سمت تيمهاي اين شهرستان سوق دهند وازمهاجرت استعدادهاي فوتبال اين شهربه تيمهاي شهرستانهاي به مراتب كم اهميت ترجلوگيري كنند.

باغميشه با اشاره به حضورتيم پگاه كرج درليگ دسته دوكشورادامه داد: تيم پگاه كرج ازتيمهاي مستعد شهرستان است كه اگر مورد حمايت مادي ومعنوي مسئولان اين شهرستان قراربگيرد، بطورقطع مي تواند درسالجاري به ليگ يك صعود كند.

وي خاطرنشان كرد: ازاينكه درتيم پگاه كرج بازي مي كنم، خوشحال هستم و اميدوارم كه درخدمت تيم پگاه باقي بمانم؛ اما درهر تيم ديگري باشم، آرزوي موفقيت اين تيم را دارم.

باغميشه با تشكر اززحمات مسئولان تيم پگاه ازجمله مهندس ياسايي، فروغي، دودانگه، يميثي، فلاحت زاده وعموهاشم مسئول تداركات، ازمسئولان كرج استدعا دارم تيمهايي مانند پگاه را رها نكنند وفوتبال اين شهررا به جايگاه واقعي خودش برسانند.

باغميشه فوتباليست شدن را نيازمند تحمل رنج ومشقت فراوان دانست وبه جوانان علاقمند به اين رشته ياد آورشد: فوتباليست هيچ وقت نمي تواند با حرف فوتباليست شود وقهرمان شدن نيازمند تحمل رنجها ومشقتهاي فراواني است كه شايد انسان هيچ وقت فكر آن را نمي كرده است .

علي باغميشه ازمهاجمان قديمي فوتبال است كه تاكنون درتيمهاي ماشين سازي وتراكتورسازي تبريز، پرسپوليس تهران، پيكان، الاتحاد امارات، برق شيراز، آذربايجان تهران وپگاه كرج عضويت داشته وهشت بازي ملي را دركارنامه خود به ثبت رسانده است.

گفتني است: شهرستان كرج بعنوان پايگاه قهرماني كشوربا دارا بودن قهرمانان دررشته هاي مختلف ورزشي حتي يك تيم درليگ دسته يك و برتركشورندارد.