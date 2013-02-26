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۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۴۴

سجادی:

21 پایگاه امدادی هلال احمر خراسان شمالی به مسافرین نوروزی خدمت رسانی می کنند

21 پایگاه امدادی هلال احمر خراسان شمالی به مسافرین نوروزی خدمت رسانی می کنند

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل جمعیت هلال احمر خراسان شمالی گفت: در ایام نوروز 21 پایگاه امدادی هلال احمر خراسان شمالی به مسافرینی که از این استان عبور می کنند خدمات ارائه خواهند داد.

حامد سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جمعیت هلال احمر خراسان شمالی در راستای خدمت رسانی و راهنمایی مسافرین وزائرین حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) که از این استان تردد می کنند، با برپایی 21 پایگاه امدادی در مراکز شهرستان ها و جاده ها و همچنین برپایی 19 پایگاه جوانان جمعیت هلال احمر به خدمت رسانی خواهد پرداخت.

وی اظهارداشت: برای نخستین بار در ایام نوروز 92، امدادگران موتور سوار و دوچرخه سوار نیز در اماکن تفریحی و گردشگری از جمله بش قارداش و باباامان و همچین داخل شهرها به صورت سیار به راهنمایی و امدادگری مشغول خواهند بود.

سجادی اظهار امیدواری کرد که با ارتباط، انسجام و همکاری سایر دستگاههای اجرایی به ویژه اعضای کارگروه امداد و نجات و اعضای ستاد مدیریت بحران استان، ایام تعطیلات نوروزی92، برای مسافرین و زائرین بارگاه ملکوتی حضرت ثامن الحجج(ع) ایامی همراه با، آرامش، سلامت و شادمانی باشد.

استان خراسان شمالی همه ساله میزبان میلیون ها مسافر و زائری است که از مسیر جاده آسیایی به سمت مشهد مقدس و بالعکس تردد می کنند.

این استان با دارا بودن هفت شهرستان،  867 هزار نفر جمعیت دارد.
 

کد مطلب 2006742

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