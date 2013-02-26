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۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۰۲

اسماعیلی‌پور:

47 زائرسرای کاشان آماده پذیرایی از مهمانان نوروزی است

47 زائرسرای کاشان آماده پذیرایی از مهمانان نوروزی است

کاشان – خبرگزاری مهر: سرپرست اوقاف و امور خیریه شهرستان کاشان گفت: 47 بقعه متبرکه و زائرسرا در این شهرستان آماده اسکان 5 هزار زائر و مسافر نوروزی با پرداخت هزینه ناچیز است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اسماعیلی‌پور پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در راستای طرح آرامش بهاری در امام‌زاده سلطان علی بن امام محمد باقر (ع)، خیمه بهاری برپا می‌شود که در آن روحانیون به مسائل شرعی پاسخ می‌دهند و مشاوره‌ای برای جوانان خواهند داشت.

وی در ادامه از برگزاری مسابقات مختلف خبر داد و گفت: برای کودکان و نوجوانان به منظور فرهنگ‌سازی، مسابقاتی از جمله قرآن بخوانید و جایزه بگیرید برگزار می‌شود.

سرپرست اوقاف و امور خیریه شهرستان کاشان اضافه کرد: آرامش بهاری طرحی بسیار زیبا و مورد توجه مردم است که بنا به فرمایش مقام معظم رهبری در بقاع متبرکه صورت می‌پذیرد و امام راحل نیز به درستی فرمودند که مردم در کنار بقاع متبرکه احساس آرامش می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه در طول 15 روز تعطیلات عید نوروز طرح آرامش بهاری در بقاع متبرکه کاشان برگزار می‌شود، تصریح کرد: دعای توسل، دعای فرج و زیارت آل یاسین پیش از تحویل سال در بقاع متبرکه قرائت می‌شود و هفت‌سین قرآنی نیز چیده خواهد شد.

اسماعیلی‌پور در پایان افزود: همچنین عطرافشانی و غبارروبی اماکن متبرکه از 22 تا 25 اسفند برگزار می‌شود.

 

کد مطلب 2006747

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