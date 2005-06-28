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۷ تیر ۱۳۸۴، ۱۲:۵۱

28 مربي شيرجه موفق به دريافت گواهينامه بين المللي شدند

بيست و هشت مربي شيرجه كشور موفق به دريافت گواهينامه بين المللي شيرجه شدند.

به گزارش خبرگزاري " مهر" دوره كلاس مربيگري بين المللي شيرجه پيشرفته طي شش روزگذشته با حضور" مانوئل گاندرياس"  مربي اعزامي فدراسيون جهاني شنا ( فيفا ) با شركت سي ودومربي شيرجه ازاستانهاي تهران، همدان، كرمانشاه، اصفهان وخراسان دراستخرآزادي برگزارشد ومدرس اعزامي فيفا به تدريس آخرين اصول مربيگري پرداخت.
نكته قابل توجه حضوريازده مربي شيرجه بانوان دراين كلاس بود كه هريازده مربي موفق شدند دوره كلاس را با موفقيت پشت سربگذارند.

کد مطلب 200675

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