ارزش مصرف صنعت تایر از 20 هزار میلیارد ریال گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو محمودیان در یازدهمین همایش و نمایشگاه صنعت لاستیک ایران با بیان این مطلب گفت: صنعت تایر کشور با تمام توان همواره در تلاش است در حد توان خود نیاز کشور به انواع تایر را با بالاترین استاندارهای ایمنی و کیفی تأمین کند و تا کنون نیز در شرایط بحرانی مختلفی که فرا روی اقتصاد کشور بوده با موفقیت این هدف را محقق کرده است.

وی ادامه داد: تولیدکنندگان تایر، از مسئولان انتظار دارند که با درک شرایط پیچیده حاکم بر فضای کسب و کار تولیدکنندگان تایر از اقدامات حمایتی دریغ نکرده و به خصوص از فشار آوردن به صنعت از ناحیه نوسان دادن تعرفه ها و افزایش مصائب و مشکلات دست اندرکاران صنعت، خودداری کنند.

محودیان متذکر شد: مجموع تولید تایر کشور در سال 1390 حدود 230 هزار تن به ارزش تقریبی 1200 میلیارد تومان بوده است که به رغم افزایش جهشی تولید در فاصله سال های 81 تا 83 ناشی از دستیابی به ظرفیت کامل طرح های اجرا شده در دهه 1370، ظرف حدود هشت سال گذشته صرف نظر از نوسانات محدود سالیانه تقریباً ثابت بوده حال آنکه میزان مصرف ظاهری تایر از سال 1383 تا کنون بصورت میانگین سالیانه پنج درصد رشد داشته است.

دبیر انجمن صنعت تایر ایران با بیان اینکه بر اساس این رشد حجم کل ارزش مصرف تایر کشور در سال 90 به 2000 میلیارد تومان رسیده است، اضافه کرد: ارزش افزوده صنعت تایر بر اساس آمار منتشره مرکز آمار ایران 32.4 درصد است و کلا سهم ارزش افزوده صنعت تایر حدود 79 صدم درصد ارزش افزوده کل بخش صنعت کشور را تشکیل می دهد.

محمودیان تصریح کرد: ظرف یک دهه گذشته هرچند افزایش کمیت قابل توجه تنها در فاصله سال های 1381تا 1383 دیده می شود اما کیفیت تایرها رشدی قابل توجه داشته است بطوریکه سهم تایرهای رادیال سیمی که از اواخر دهه 70 تولید شان آغاز شده بود تا سال 91 به 40 درصد مجموع تولید تایر کشور رسیده است.

وی با بیان اینکه از این مجموعه سهم رشد تایرهای رادیال سواری 34 درصد و سهم رشد تایرهای رادیال سنگین شش درصد بوده است، افزود: تعداد خودروهای سواری و تجاری فعال منطقه به ترتیب از 20 و 2.1 میلیون دستگاه در سال 2000 میلادی به 42.2 و 3.5 میلیون دستگاه در سال 2010 رسیده است و برآورد می شود که تا سال 2025 تعداد خودروهای سواری به 86.5 و خودروهای تجاری به 8.3 میلیون دستگاه برسد.

دبیر انجمن صنفی صنعت تایر گفت: اگر به این موضوع توجه شود که اصلی ترین تولید کنندگان تایر این منطقه، ترکیه و ایران و تا حدودی مصراست اهمیت فرصت های موجود در این صنعت بیشتر مشخص می شود.

وی اظهار کرد: به علت همین رشد سریع تعداد خودروهاست که سهم بازار مجموعه خاورمیانه و آفریقا از مجموع تجارت جهانی تایر از شش درصد در سال 2001 به نزدیک 9 درصد درسال 2011 افزایش یافته است و عمده آن سهم کشورهای آفریقای جنوبی ، عربستان ، ایران و مصر است که البته در رابطه با تایرهای باری می بایست پاکستان را نیز به این مجموعه افزود.

محمودیان تاکید کرد: حجم بازار جهانی تایر حدود 160 میلیارد یورو با تولید 1.6 میلیارد حلقه و وزن تقریبی 32 میلیون تن است که حدود 62 درصد از ارزش آن سهم بازار تایرهای سواری، 29 درصد آن سهم تایرهای باری، اتوبوسی، پنج درصد سهم تایرهای راهسازی، کشاورزی؛ وسایط نقلیه دوچرخه و چهار درصد نیز سهم بازار تایرهای هواپیماست.

همچنین سعید تقوایی دبیر یازدهمین همایش صنعت ملی لاستیک ایران گفت: صنعت تایر در سال جاری با وجود تمامی مشکلات ناشی از تحریم ها، تامین مواد اولیه، کمبود نقدینگی و نوسانات نرخ ارز که بر همگان مبین و مشخص است توانست با حفظ ظرفیت تولید سربلند از این آزمون سخت بیرون آید.

مدیرعامل شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک، با توجه به اینکه فعالان صنعت تایر تعهدات خود را به ناوگان حمل و نقل کشور همچون گذشته به ظهور رساندند، اظهار داشت: بی شک مدیران و متخصصان این صنعت استراتژیک کشور سال سختی را گذراندند و با مشکلات بسیار عدیده ای روبرو بوده و هستند.

تقوایی با اشاره به اینکه یازدهمین همایش و نمایشگاه تخصصی صنعت لاستیک ایران در دو حوزه نمایشگاهی و کنفرانس علمی آغاز شده است، تصریح کرد: در نمایشگاه تخصصی زنجیره ارزش تایر بیش از 50 شرکت داخلی و خارجی به ارائه دستاوردهای فنی و تخصصی خود می پردازند.

رئیس مرکز تحقیقات صنایع لاستیک ایران، ادامه داد: همچنین دبیرخانه علمی همایش بیش از 200مقاله علمی در حوزه های مختلف زنجیره ارزش لاستیک از اساتید دانشگاهی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و همچنین کارشناسان و متخصصان صنعتی دریافت کرده است که از این میان 25 مقاله بصورت سخنرانی و 85 مقاله به صورت پوستر برای ارائه در همایش، توسط کمیته علمی انخاب شده اند.

به گفته وی، در روز سوم این همایش میزگرد تخصصی بررسی آینده و چالش های سرمایه گذاری در صنعت تایر کشور با حضور معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت، ایدرو، مدیران شرکت های سرمایه گذاری و ... برگزار می شود.

یازدهمین همایش و نمایشگاه صنعت لاستیک ایران از امروز به مدت سه روز تا 10اسفندماه جاری در هتل المپیک تهران برپاست.