ابراهيم يزدي : با انتخاب احمدي نژاد هم احساس امنيت مي كنم // شايد تقلباتي صورت گرفته باشد اما در نتيجه نهايي آرا تاثير چنداني نداشت

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" ابراهيم يزدى دبيركل نهضت آزادي در گفتگويي با خبرنگار صداي آلمان در مورد انتخابات ايران گفت : دريك انتخابات آزاد و رقابتي مسئله بر سر اين نيست كه چه كسي انتخاب مي شود يا چه كسي انتخاب نمي شود چون بالاخره در همه جاي دنيا در هر رقابت انتخاباتي يك گروه برنده مي شود.

وي افزود : مسئله مهم اين است كه آيا ما در فرايند انتخابات توانسته ايم گامي به ‌جلو در راه حقوق مردم، نهادينه شدن اين حقوق و انتخابات دمكراتيك برداريم يا نه. و فرض كنيد حتي اگر رييس جمهور با آراي بسيار نازلي انتخاب مي شد، همان چيزي كه در تمام دنيا رسم است، فرد منتخب مشروعيت سياسي ـ مدني دارد.

يزدي در پاسخ به سوال خبرنگار صداي آلمان كه بر تقلب در انتخابات تاكيد داشت، گفت : تقلباتي بوده است و اكنون نيز وزارت كشور و قاضي ويژه دارند رسيدگي مي كنند اما اين در نتيجه نهايي آرا تاثير چنداني ندارد.

خبرنگار صداي آلمان پرسيد : با توجه به اينكه آقاي احمدي نژاد به عنوان رييس جمهور جديد ايران انتخاب شده اند، آيا احساس امنيت مي كنيد؟

دبير كل نهضت آزادي تاكيد كرد : من احساس امنيت مي كنم و از هيچ چيز ترس و واهمه اي ندارم.