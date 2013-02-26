به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله اسدالله ایمانی در جلسه ماهانه مدیران و معاونان حوزههای تحت اشراف وی در شیراز، در برشمردن شاخصههایی مانند سن،اصالت خانوادگی، سوابق خوب تحصیلی و مذهبی و سلامت جسمی در انتخاب طلبه در حوزههای علمیه شیراز تصریح کرد: داشتن این شرایط به تبلیغ دین در کشور ما کمک بیشتری میکند.
نماینده ولی فقیه در استان فارس همچنین بر ضرورت تبلیغ حوزههای علمیه در آموزش و پرورش و صدا و سیما برای جذب افراد مستعد و دادن قدرت انتخاب بیشتر به این نهادها در پذیرش ممتازان تاکید کرد.
وی با بیان اینکه به مدت دو سال است که فارغالتحصیلان دانشگاه در حوزههای علمیه شیراز به عنوان طلبه حضور دارند، خاطر نشان کرد: وجود این افراد ما را در تبلیغ و آموزش یاری میدهد و برای آنها از استادان دانشگاه که بر مباحث حوزه تسلط کافی دارند در کنار دیگر مدرسان حوزه بهره میبریم.
امام جمعه شیراز اذعان داشت: ما به دنبال ایجاد پیوند بین نخبگان و دروس تخصصی مدرسههای علمیه هستیم که اگر چنین نباشد حوزه جامعیت خود را از دست میدهد و در این راستا در مباحثی مانند تفسیر، تاریخ اسلام، فلسفه و کلام از استادان دانشگاه نیز استفاده می کنیم.
وی با اشاره به لزوم تبلیغ مناسب احکام دین در جامعه تاکیدکرد: ما طلبههایی را به عنوان سفیران هدایت تربیت میکنیم که نباید به شیراز محدود بود و لازم است که این افراد در سطح استان پراکنده شوند.
آیت الله ایمانی در بخش دیگری از سخنانشان ضمن اشاره به مباحث سیاسی گفت: انتخابات ریاست جمهوری یازدهم از چند بعد قابل بررسی است که باید به خوبی به تمام زاویههای آن رسیدگی و از بروز برخی مشکلات برای کشور جلوگیری شود.
امام جمعه شیراز در توضیح ویژگیهای کاندیدای شایسته، گفت: این فرد باید جامعالشرایط و برطرفکننده تمام نیازهای کلان کشور باشد.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان فارس توضیح داد: شاخصه نظام جمهوری اسلامی، ولایت فقیه است که این جداکننده نظام ما از دیگر سیستمهای حاکم بر جهان بوده و رئیس جمهور اولین و شایستهترین فرد در اطاعت از ولی فقیه به شمار میآید.
آیت الله ایمانی :با بیان اینکه مردم برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده برخوردی مانند سیاسیون و نخبگان این عرصه دارند، خاطر نشان کرد: اکنون شاهد توجه و حساسیت بیش از پیش ملت فهیم ایران در این امر هستیم که این نشان از درک بالا و دید عمیق مذهبی و سیاسی دارد.
وی با اشاره به اینکه در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم تفکرات گوناگونی وجود دارد، اذعان داشت: یکی از این تفکرات، انتخاب دولت است، به این شکل که به چهرهای که وزیران، معاونان، تیمهای مشخص دارد، رای داده شود.
نماینده ولی فقیه در استان فارس خاطر نشان کرد: دولت آینده باید به مسائلی مانند اقتصاد و معیشت مردم توجه ویژه و برنامهریزی کامل و منسجم داشته باشد.
آیت الله ایمانی در پایان تاکید کرد: اندیشههای مردم در جامعه ایفای نقش میکند و اشخاصی که توسط این ملت شریف انتخاب میشوند باید به وظایف و وعدههای خود عمل کنند.
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