معرفی دانشگاههای برتر در زمینه انجمنهای علمی/ جریمه دانشگاههای خاطی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامرضا خواجه سروی در نشست امضای تفاهم نامه میان وزارت علوم و معاونت علمی، با بیان اینکه ایجاد انجمنهای علمی موجب ارتقای فرهنگ کار گروهی میشود، افزود: در این راستا بر اساس عملکرد انجمنهای علمی دانشجویی اقدام به اعمال حمایتهای مالی از انجمنهای علمی دانشجویی شد.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه این انجمنها بر اساس شاخصهای 21 گانه مورد ارزیابی قرار گرفتند، اظهار داشت: تعداد مقالات، اختراعات، ابتکارات، نوآوری، همایش، سمینار، کارگاههای آموزشی، کلاس آموزشی، نشریات علمی، خبرنامهها، سایت، وبلاگ، نرم افزار، بازدیدهای علمی، دیدار با دانشمندان، کسب مقام در جشنواره های استانی، ملی و بین المللی، اعزام به فرصتهای مطالعاتی، تفاهم نامه با بخش صنعت و تالیف و ترجمه کتاب 21 شاخصی بودند که انجمنهای علمی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
بررسی وضعیت انجمنهای علمی
وی تعداد انجمنهای علمی دانشجویی را در سال 88، 2 هزار و 214 انجمن ذکر کرد و ادامه داد: این تعداد در سال 91 به 5 هزار و 491 انجمن رسید.
خواجه سروی با اشاره به عملکرد انجمنهای علمی در سالهای 88 تا 91، خاطر نشان کرد: تعداد مقالات انجمنهای علمی در سال 88، 58 مورد بوده و این تعداد در سال 91 به 510 مقاله رسیده است.
وی با اشاره به تعداد ابتکارات انجمنهای علمی دانشجویی، یادآور شد: تعداد ابتکارات انجمنهای علمی از 48 ابتکار در سال 88 به 810 ابتکار در سال 91 رسیده است ضمن آنکه در حوزه اختراعات از 39 مورد در سال 88 به 315 اختراع در سال 91 رشد داشته است.
دانشگاههای با بیشترین تعداد انجمنها
معاون فرهنگی وزارت علوم برگزاری مسابقات علمی را از دیگر حمایتها نام برد و اضافه کرد: در سال 88 تعداد مسابقات علمی در دانشگاهها 6 مسابقه بوده که این تعداد در سال 89 به 13 و در سال 91 به 17 مسابقه افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه در 7 دانشگاه کشور بیشترین مسابقات علمی برگزار شده است، افزود: دانشگاههای صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت، یزد، تهران، صنعتی اصفهان و حکیم سبزواری از جمله دانشگاههایی هستند که بیشترین مسابقات علمی را برگزار و بیشترین حمایتها را در این زمینه دریافت کردند.
اعطای حمایتهای علمی تا فروردین 92
معاون فرهنگی وزارت علوم با تاکید بر اینکه در سال جاری اعتبارات خوبی برای حمایت از انجمنهای علمی دانشجویی در نظر گرفته شده است، گفت: در سال جاری بیش از 4 میلیارد ریال برای حمایت از انجمنها در نظر گرفته شده است که تا پایان فروردین ماه 92 به دانشگاهها اعطا خواهد شد.
نام انجمنهای برتر
خواجه سروی با اشاره به انجمنهای برتر، خاطر نشان کرد: دانشگاههای الزهرا، شهید بهشتی، فردوسی مشهد، خوارزمی، شهید مدنی آذربایجان، رازی کرمانشاه و بوعلی سینای همدان از جمله انجمنهای برتر به شمار میروند.
وی دانشگاههای حکیم سبزواری، صنعتی اصفهان، شیراز، صنعتی شریف، تبریز، جهرم، علم و صنعت و ولیعصر رفسنجان را از دیگر انجمنهای علمی برتر دانست.
نحوه محاسبه امتیازات انجمنها
معاون فرهنگی و اجتماعی با بیان اینکه محاسبه پرداخت حمایتها بر اساس برآورد کارشناسی و گزارش عملکرد آنها خواهد بود، اظهار داشت: بر اساس عملکرد انجمنها 33 درصد دانشگاه 100 درصد اعتبارات و 47 درصد دانشگاهها بین 60 تا 80 درصد اعتبارات را درست هزینه کرده بودند.
وی در مقابل از 10 درصد دانشگاههایی یاد کرد که کمتر از 50 درصد اعتبارت را در جهت حمایت از انجمنها هزینه کرده بودند و ادامه داد: 35 درصد این دانشگاه جریمه شدند و برخی از این دانشگاه هیچ اعتباری را دریافت نکردند.
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