سلب دو هزار فرصت شغلی از مهندسان مازنی/ نبود مدیریت جامع در ساخت و سازها

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی خاوری نژاد پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری روز مهندس در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران اظهار داشت: در دو سال اخیر فرصت اشتغال دو میلیون متر مربع ساخت و ساز از مهندسان بومی استان سلب به مهندسان غیربومی واگذار شده که فاجعه است.

وی با اشاره به فعالیت 18 ساله قانون نظام مهندسی در کشور، افزود: سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران هم اکنون دارای 18 هزار و 800 عضو بوده که در هفت رشته معماری، عمران، مکانیک، برق، نقشه برداری، شهرسازی و ترافیک مشغول فعالیت هستند.

وی اظهار داشت: 36 درصد مهندسان عضو سازمان به میزان هفت هزار نفر دارای پروانه اشتغال بوده و می توانند به صورت حرفه ای در استان فعالیت کنند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران با اشاره به اینکه 64 درصد مهندسان استان صفا دارای پروانه اشتغال حقوقی هستند، تصریح کرد: سالانه پنج میلیون متر مربع پروانه توسط اعضای نظان مهندسی استان طراحی ، نظارت و اجرا می شود.

وی با بیان اینکه 200 مهندس زبده در حوزه های شهری به صورت خدمات مضاعف بر نحوه فعالیت حرفه ای مهندسان استان نظارت دارند، یادآور شد: آزمایش اجباری مصالح ساختمان را در برنامه داریم تا پروژه ها ما از سطح مطلوب و کیفی برخوردار شوند.

نبود آزمایشگاه ژئوتکتیک

وی با اعلام اینکه مازندران در سالهای گذشته فاقد آزمایشگاه ژئوتکنیک بوده است، اظهار داشت: با راه اندازی این آزمایشگاه در استان می خواهیم صلاحیت حقوقی مهندسان را در راستای این آزمایشگاه ژئوتکنیک بررسی کنیم.

خاوری نژاد با بیان اینکه صلاحیت گودبرداری تاکنون برای مهندسان طراح و ناظر در استان وجود نداشته است، افزود: این امر در شورای مرکزی نظام مهندسی کشور تدوین و برای ابلاغ به سازمانهای نظام مهندسی استانها ارسال می شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران با اشاره به اینکه مهندسان عمران در حوزه طراحی و نظارت باید صلاحیت های مجدد بگیرند، اظهار داشت: در راستای ارتقا دانش فنی مهندسان، تاکنون 200 ذوره ارتقا، سمینار و همایش های تخصصی برای مهندسان برگزار کردیم.

خاوری نژاد با اعلام اینکه 17 هزار مهندس استان در دو سال اخیر در دوره های بازآموزی سازمان شرکت کردند، افزود: باید مدیریت جامعی در ساخت و سازهای استان صورت گیرد.

وی با بیان اینکه شش هزار مهندس استان دارای پروانه اشتغال هستند، اظهار داشت: در سه سال اخیر، 27 میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای تجهیز دفاتر، رفاهی و خرید لوازم منزل به مهندسان استان پرداخت شد.

آغاز صدور شناسنامه فنی و ملکی

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران با اشاره به اغاز صدور شناسنامه فنی و ملکی در استان، اظهار داشت: ابلاغ این طرح از سالها پیش اغاز ولی زمینه اجرایی شدن آن در مازندران وجود نداشته است.

وی بیان داشت: تاکنون 467 فقره شناسنامه فنی و ملکی برای مهندسان استان صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه کاهش حوادث در کارگاههای ساختمانی از دغدغه های سازمان در سالجاری است، تصریح کرد: بر اساس قانون و شیوه نامه ماده 33 کارگران ساختمانی باید دارای کارت مهارت ساختمان باشند.

خاوری نژاد با اعلام اینکه هم اکنون 20 هزار کارگر ساختمانی استان دارای کارت مهارت هستند، یادآور شد: در این راستا کمیسیون ایمنی و حفاظت کارگاهی را در سازمان تشکیل تا نسبت به ساماندهی کارگران دارای کارت مهارت در استان اقداماتی صورت دهیم.

نبود ارتباط جدی مهندسان و دانشگاه

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران در ادامه با اشاره به فاصله کم مهندسان ساختمان با دانشگاههای مرتبط با این حوزه به منظور تبادل تجربیات و نوآوری علوم، اظهار داشت: برای تقویت این شاخصه باید آیین نامه ای مدون تدوین کنیم.

وی با بیان اینکه استاندار مازندران، تاکید جدی بر پوشش سفال در بام های ساختمانهای استان دارند، اظهار داشت: در این زمینه نیازمند فرهنگ سازی عمومی هستیم چرا که هزینه سفال در استان بالا بوده و برای سازندگان واحدهای مسکونی مازندران مقرون به صرفه نیست.

خاوری نژاد در پایان از برنامه این سازمان برای آسیب شناسی معماری معاصر مازندران در قالب طرحی مدون و پزوهشی از سوی مهندسان استان خبر داد و گفت: در این پژوهش اثرات متقابل ساخت و سازهای شهرهای استان در دوره معاصر بررسی می شود.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.