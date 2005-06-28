معاون وزير امور خارجه كويت : انتخاب احمدي نژاد از سوي ملت ايران را ارج مي نهيم

به گزارش خبرگزاري مهر، معاون وزير امور خارجه كويت در گفتگو با راديو آمريكايي" سوا" درباره موضع كشورش در قبال انتخابات رياست جمهوري ايران و شخص محمود احمدي نژاد رئيس جمهور منتخب ملت ايران گفت : اين انتخاب ملت ايران است و ما به آن احترام مي گذاريم و آن را ارزشمند مي دانيم.



خالد جار الله افزود: شوراي وزيران نيز اين موضع را اعلام كرده و به دكتراحمدي نژاد تبريك گفته است و اينكه دولت كويت به روابط مستحكم و روابط مبتني بر صراحت و تفاهم و احترام متقابل ميان ما و همسايه مسلمان خود ايران چشم دوخته است.



از وي سوال شد آيا اطمينان مي دهيد كه كويت هرگز صحنه اي براي كشوري ( آمريكا) براي رساندن پيام مشخص به كشورهاي ديگر نباشد(اشاره به اظهارات خصمانه سفير آمريكا و معاون وزير امور خارجه اين كشور بر ضد ايران درداخل خاك كويت)، كه وي پاسخ داد: اطمينان مي دهم كه كويت هرگز قبول نخواهد كرد كه صحنه اي براي اين گونه حركات باشد و دوستان ما نيز قبول نمي كنند كه كويت چنين صحنه اي باشد.



خالد جارالله ديدار شيخ صباح الاحمد نخست وزير كويت را از آمريكا مهم توصيف كرد وآن را در چارچوب هماهنگي و رايزني ميان دو كشور هم پيمان قلمداد كرد.



وي گفت : در چارچوب پيماني كه ميان ما و آمريكا وجود دارد بايد به طور دوسويه تحولات منطقه بويژه تحولات عراق يا منطقه و اوضاع بين المللي را مورد بحث وتبادل نظر قرار دهيم.



وي درباره انتقادهاي گسترده شخصيت هاي سياسي كويت از جمله رئيس مجلس اين كشور از مداخله جويي هاي سفارت آمريكا در امور داخلي كويت (و نيز اظهار نظرهاي خصمانه آنها بر ضد كشورهاي ديگر بويژه ايران) و نگراني از اينكه كويت به صحنه اي براي موضع گيري آمريكا بر ضد كشورهاي ديگر تبديل شود، گفت : چنين چيزي صحت ندارد آمريكايي ها اين نكته را درك مي كنند و ما نيز بايد ديدگاه آمريكا را در اين خصوص درك كنيم نبايد فراموش كنيم كه ما هم پيمان آمريكا هستيم .