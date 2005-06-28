بيلي بويد: براي رفع فقر به خيابان ها بياييد

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، بازيگر سه گانه بسيار موفق " ارباب حلقه ها " اطمينان دارد كه برگزاري برنامه اي در "ادينبورگ" براي تأكيد بر رنج كشورهاي فقير جهان باعث خواهد شد سران هشت كشور صنعتي جهان بنشينند و فكري براي رفع اين معضل بزرگ بكنند. راهپيمايي شهروندان اسكاتلندي در آستانه برگزاري نشست سران گروه جي 8 در گلن ايگلز پرتشاير برگزار مي شود.

بويد مي گويد: " ما شانس اعلام نظر در مورد اين چيزها را نداريم. اما مي توانيم به خيابان ها بياييم و بگوييم كه نبايد روزي 30 هزار كودك از بين بروند. اين عين بي عدالتي است. اگر مردم هم به اندازه من از اين اوضاع عصباني مي شوند، پس بايد همه به خيابان ها بريزند و نگذارند اين اوضاع ادامه پيدا كند. من اميدوارم سران گروه جي هشت موضوع فقر جهاني را در برنامه هاي خود قرار دهند. اين فرصت براي نسل ما پيش آمده تا شرايط را به نفع فقرا تغيير دهيم و ما بايد از اين فرصت استفاده كنيم."

بازيگر 37 ساله اسكاتلندي كه فيلمي چون "ارباب و فرمانده" را هم در كارنامه خود دارد، به زودي با فيلم "در يك روز آفتابي" به كارگرداني گيبي دلال به سينماها مي آيد. او در اين فيلم با پيتر مولان و برندان بليتن همبازي است.

