5 هزار لیتر الکل سفید در شهرستان شفت کشف شد

علی رمضانپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان کشفیات در راستای بازرسی های مشترک بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی از واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی این شهرستان بدست آمده است.

وی اظهارداشت: برای این واحد تولیدی پرونده تخلف به دلیل نگهداری کالای قاچاق تشکیل و برای صدور حکم به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شفت گفت: ارزش ریالی این پرونده تخلف بیش از 40 میلیون ریال بوده است.

وی تصریح کرد: بازرسی ها و گشت های مشترک در این شهرستان با توجه به نزدیکی ایام پایانی سال ادامه داشته و نظارت بر فعالیت بنگاه های اقتصادی تشدید خواهد شد.

رمضانپور همچنین از شهروندان این شهرستان و مسافران نوروزی خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را به سامانه 124 ستاد خبری این اداره یا واحد بازرسی مجمع امور صنفی این شهرستان اعلام کنند.