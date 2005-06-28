يك تريليون دلار سرمايه كشورهاي عربي روانه بانك هاي غربي شده است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از نشريه خاورميانه، علاوه بر مبلغ يك تريليون دلاري فوق، شهروندان اين كشورهاي عربي نيز نزديك به 500 ميليارد دلار از سهام شركتهاي خارجي را در اختيار دارند.

بر اساس اين گزارش، اكثر سرمايه گذاري هاي كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس در بانك هاي كشورهاي غربي صورت مي گيرد.

اين گزارش مي افزايد، بر اساس تخمين بانك جهاني، 90 درصد وجوهي كه كشورهاي عربي در كشورهاي خارجي سرمايه گذاري مي كنند، روانه بانك هاي اروپايي و آمريكايي مي شود.

گزارش نشريه خاورميانه حاكي است، اگر حتي پنج درصد اين مبالغ در بانك هاي اسلامي منطقه اي سرمايه گذاري شود، بانك هاي اسلامي كشورهاي منطقه مي توانند بانك هاي بزرگ غربي را تحت تاثير خود قرار دهند.

اين گزارش مي افزايد، در حالي اكثر درآمدهاي كشورهاي عربي روانه بانك هاي غربي مي شود، كه جديدترين بررسي ها نشان مي دهد كه نيمي از مردم منطقه خاورميانه و خصوصا كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس، بانك هاي داخلي و اسلامي را نسبت به بانك هاي غربي بيشتر مي پسندند.