نرم افزار وسائل الشیعه توسط مركز نور تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جواد ابن الرضا در مصاحبه مطبوعاتی که پیش از ظهر سه شنبه در سالن جلسات مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: نرم افزار "وسائل الشیعه" برگرفته از کتاب وسائل الشیعه اثر مرحوم شیخ حر عاملی توسط مرکز نور تولید شد.



وی بیان داشت: ارجاع اصطلاحات هم ارز در نظام مترادفات، تفکیک اصطلاحات چند معنایی در نظام مرتبطات، جستجوی ترکیبی و ساده در متن و فهرست وسائل الشیعه و قابلیت های پژوهشی، یادداشت برداری، ذخیره، ویرایش و چاپ متن از جمله ویژگی های نرم افزار "وسائل الشیعه" است.



مدیر گروه حدیث مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی با اشاره به اینکه پویایی معارف دینی مرهون تلاش علما و راویان حدیث بوده است عنوان کرد: تمام احادیث فقها در این نرم افزار ارئه شده و توضیحاتی نیز در ذیل هر حدیث آمده است.



وی ابراز داشت: نرم افزار کتاب وسائل الشیعه شامل متن کامل 19 عنوان کتاب روایی شیعه در 200 جلد است و معجم موضوعی و لفظی کتاب وسائل الشیعه، اثر مرحوم شیخ حر عاملی و ارتباط آن با مصادر و شرح ها در آن آمده است.



مدیر بخش تحلیل محتوای مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی اضافه کرد: این نرم افزار جهت استفاده پژوهشگران علوم اسلامی بسیار مفید بوده و اهمیت بسیار زیادی نزد فقهای شیعه دارد.



فعالیت بیش از 10 محقق در تولید نرم افزار "وسائل الشیعه"



حجت الاسلام ابن الرضا تصریح کرد: در تولید این نرم افزار بیش از 10 محقق در مطالعه کتاب وسائل الشیعه و چکیده برداری و نمایه گذاری آن فعالیت داشته اند.



وی افزود: قابلیت جستجوی ریشه کلمات نمایه و موضوع، ارائه کتب حدیثی مرتبط با وسائل الشیعه، قابلیت رفت و برگشت در مسیر پژوهش و دارا بودن به لغت نامه هوشمند از جمله امتیازات این نرم افزار است.



خاطرنشان می شود متقاضیان نرم افزار"وسائل الشیعه" می توانند جهت تهیه این نرم افزار به مرکز نور واقع در بلوار جمهوری در قم مراجعه کرده و یا از طریق سایت اینترنتیWWW.NOORSOFT.ORG خریداری کنند.



گفتنی است طلاب و دانشجویان از تخفیف ویژه بهره مند هستند.