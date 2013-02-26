کشف 46 كيلوگرم ترياك در لارستان/ دستگیری قاچاقچيان مسافرنما در جهرم

به گزارش خبرگزاری مهر، 46كيلوگرم ترياك از يك دستگاه خودرو وانت پيكان در شهرستان لارستان استان فارس كشف شد.

فرمانده انتظامي شهرستان لارستان با اعلام اين خبر گفت: ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر شهرستان لار هنگام كنترل خودروهاي عبوري در جاده لارستان – بندر عباس به يك دستگاه خودرو وانت پيكان مظنون شدند.

سرهنگ بهادر اسماعيلي اظهار كرد: هنگامي كه ماموران قصد متوقف كردن خودرو را داشتند، ‌راننده خودرو بدون توجه به فرمان ايست ماموران اقدام به فرار كرد.

وي ادامه داد: ماموران به تعقيب خودرو پرداخته و پس از مسافتي تعقيب و گريز آن را متوقف كردند.فرمانده انتظامي شهرستان لارستان بيان كرد: پس از متوقف كردن خودرو در بازرسي از آن مقدار 46 كيلوگرم ترياك كشف شد.

کاهش چشمگير جرايم درشهرستان مرودشت

فرمانده انتظامي شهرستان مرودشت از کاهش چشمگير جرايم در 9 ماهه سال جاري نسبت به سال گذشته در آن شهرستان خبر داد.

سرهنگ علي شيبانيان ر تشريح اين خبر گفت: با توجه به گستردگي شهرستان مرودشت، وجود کارخانجات متعدد، اراضي کشاورزي وسيع و بسيار مستعد و سيل مهاجران، اين شهرستان کاهش جرايم را در 9ماهه سال جاري به صورت چشم گيري داشته است.

وي با اشاره به کاهش اکثر جرايم در شهرستان مرودشت گفت: در 9 ماهه سال جاري نسبت به سال گذشته سرقت اماکن دولتي 63درصد، سرقت خودرو 27درصد، سرقت منزل 32 درصد، سرقت موتورسيکلت44درصد، سرقت درون خودرو41 درصد، کيف قاپي 58 درصد و کش روي 52 درصد کاهش يافته است.

فرمانده انتظامي شهرستان مرودشت همچنين از افزايش کشفيات آن فرماندهي انتظامي در سال جاري خبر داد و افزود: در اين مدت کشفيات سرقت اماکن خصوصي 98 درصد، وسايل و قطعات اتومبيل 50 درصد، مواد مخدر 182 درصد و سرقت احشام 64 درصد رشد داشته است.

قاچاقچيان مسافرنما توسط پليس جهرم دستگير شدند

فرمانده انتظامي شهرستان جهرم استان فارس از دستگيري دو قاچاقچي موادمخدر كه در پوشش مسافر اتوبوس، موادمخدر حمل مي كردند، خبر داد.

سرهنگ يوسف ملك زاده در تشريح اين خبر گفت: ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر شهرستان جهرم با استفاده از سگ موادياب، هنگام كنترل خودروهاي عبوري در مبادي ورودي شهرستان جهرم به دو دستگاه خودرو اتوبوس كه از بندرعباس عازم شيراز بودند، مشكوك و هردو خودرو را متوقف كردند.

وي افزود: در بازرسي ماموران از وسايل همراه دو نفر از مسافران اتوبوس، مقدار 15 كيلو و 800 گرم موادمخدر از نوع ترياك كشف شد.

سرهنگ ملك زاده تصريح كرد: متهمان که تحت پوشش مسافر، موادمخدر مكشوفه را به مقصد شيراز حمل مي کردند، با تشکيل پرونده به مرجع قضايي معرفي شدند.