رامسفلد: مقامات آمريكا در عراق هيچ ملاقاتي با اعضاي القاعده نداشتند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از راديو اي بي سي، دونالد رامسفلد وزيردفاع امريكا دركنفرانس خبري پنتاگون درپي تاييد انجام دوبار ملاقات مقامات آمريكايي در ماه جاري با شورشيان سني عراق با سوالات جديدي در اين باره مواجه شد.

رامسفلد درپاسخ به اين سوال كه مقامات آمريكايي درعراق دقيقاً با چه افرادي ازشورشيان سني ملاقات كردند، گفت: مطمئناً اين ملاقاتها با افرادي مانند ابومصعب زرقاوي نبوده است.

رامسفلد با تلاش براي كم اهميت جلوه دادن ملاقاتهاي انجام شده بين مقامات آمريكايي و شورشيان عراق اظهار داشت : " چند تن از مقامات آمريكايي در سطح فرماندهان ارتش بصورت بسيار عادي با فرماندهان محلي و قبيله اي در عراق ديدار داشته اند."

وي تصريح كرد كه همچنان به ادامه ملاقاتها با رهبران سني ادامه خواهيم داد.

رامسفلد افزود: " اما براي مشخص كردن موضع مذاكرات تنها بايد بگويم كه مذاكره با رهبران شورشي درعراق به منظور پيدا كردن راه حلي مناسب براي توقف حملات در عراق انجام شده ومي شود."

سخنان وزير دفاع آمريكا با صحبتهاي ژنرال جرج كايسي فرمانده نيروهاي چند مليتي درعراق دنبال شد. كايسي درحمايت از سخنان رامسفلد تاكيد كرد كه در مذاكرات انجام شده در عراق هيچ گفتگويي با نمايندگان جنگجويان خارجي نداشته اند.