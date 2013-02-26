تخفیف پنج درصدی 200 واحد صنفی عرقیات در شیراز برای نوروز

حمید پورآصف در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هدف اتحادیه تهیه کنندگان و فروشندگان عرقیات معطر جلب رضایت و سلامت مردم و قرار داشتن در کنار مردم است.

وی ادامه داد: در راستای جلب رضایت مردم و کاهش قیمت خرید این اتحادیه در 200 واحد صنفی خود محصولات را با تخفیف پنج درصدی به مردم ارائه می کند که این مکانها با پلاکارد مشخص می شوند.

رئیس اتحادیه تهیه کنندگان و فروشندگان عرقیات معطر شیراز، بیان داشت: این طرح تا 29 اسفندماه ادامه دارد و افراد می توانند محصولات مورد نیاز خود را از این واحدهای صنفی مشخص شده با تخفیف دریافت کنند.

پورآصف با اشاره به اینکه عرقیات یکی از پر مصرف ترین شکل‌های استفاده از گیاهان، ادامه داد: استان فارس دارای عرقیات معروفی مانند گلاب ،محمدی ،بیدمشک، بهارنارنج،آویشن و.. است که این مواد معطر کمک به ایجاد احساس سلامت، سرخوشی، خوشنودی و خرسندی در استان می کند.