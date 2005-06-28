تبريك امير، وليعهد و نخست وزير كويت به رييس جمهور منتخب ملت ايران

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از تلويزيون كويت، امير كويت در پيام تبريك به رييس جمهور منتخب مردم ايران، آورده است: اميدوارم در دوره رياست جمهوري حضرتعالي روابط دو كشور همسايه و برادر روبه توسعه و پيشرفت هر چه بيشتر رود.

امير كويت براي آقاي احمدي نژاد و ملت ايران، آرزوي سلامتي و موفقيت كرد.

همچنين وليعهد و نخست وزير كويت نيز انتخاب ايشان را تبريك گفته و خواستار تحكيم و پيشرفت مناسبات دو كشور شدند.

هيات دولت كويت نيز با استقبال و تبريك از انتخاب دكتر احمدي نژاد روابط دو كشور مسلمان و همسايه را بسيار خوب و رو به پيشرفت اعلام كرد و خواستار گسترش آن شد.

مطبوعات كويت نيز با ارزيابي مثبت از انتخاب احمدي نژاد، پيشرفت در روابط با ايران را به عنوان يكي از كشورهاي مهم منطقه خواستار شدند و از توجه دكتر احمدي نژاد به بسط روابط با كشور هاي عربي در اولين كنفرانس خبري به شدت استقبال كردند.