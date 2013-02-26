مسابقات فوتسال پیشکسوتان در طرقبه شاندیز برگزار شد

سعید جمشیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این دوره از مسابقات در قالب 2 گروه و با حضور 12 تیم در 3 سالن ورزشی فرهنگیان و الغدیر طرقبه و شاندیز برگزار و روز گذشته از ساعت 16 الی 21 با انجام 6 بازی آغاز شد.

وی افزود: داوری این بازی ها از توسط داوران پیشکسوت استان خراسان رضوی صورت می گیرد و 34 بازی انجام خواهد شد.

جمشیدیان هدف کلی از برگزاری مسابقات پیشکسوتان را تجدید خاطره و یاد خاطرات گذشته پیشکسوتان عرصه فوتبال و فوتسال طرقبه و شاندیز دانست و گفت : تمام توانمان را در کمیته پیشکسوتان هیئت فوتبال طرقبه شاندیز برای حضور این عزیزان به کار گرفتیم و ان شاء الله شاهد مسابقات با کیفیت و در خور شأن بزرگواران باشیم.

گفتنی است روز گذشته در گروه الف این بازی ها تیم های مشهد دوام و استقلال طرقبه با نتیجه مشابه 6 بر 1 حریفان خود ابرده و زشک را پشت سر گذاشتند و تیم شاندیز 4 بر یک از بسیج حصار پیشی گرفت.

در گروه ب این مسابقات تیم وحدت کنگ 4 بر 3 پلیس طرقبه شاندیز را برد و زعفران ابومسلم طرقبه 3 بر صفر دهیاری ویرانی را مغلوب کرد و شهرداری طرقبه توانست 3 بر 1 حریف خود تیم شهید نیک سیر کنگ را پشت سر بگذارد.