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۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۱۷

جمشيديان:

مسابقات فوتسال پیشکسوتان در طرقبه شاندیز برگزار شد

مسابقات فوتسال پیشکسوتان در طرقبه شاندیز برگزار شد

طرقبه - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت فوتبال شهرستان طرقبه شانديز از برگزاری مسابقات فوتسال پیشکسوتان با عنوان جام البسپوش به صورت دوره ای در این شهرستان خبر داد.

سعید جمشیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این دوره از مسابقات در قالب 2 گروه و با حضور 12 تیم در 3 سالن ورزشی فرهنگیان و الغدیر طرقبه و شاندیز برگزار و روز گذشته از ساعت 16 الی 21 با انجام 6 بازی آغاز شد.

وی افزود: داوری این بازی ها از توسط داوران پیشکسوت استان خراسان رضوی صورت می گیرد و 34 بازی انجام خواهد شد.

جمشیدیان هدف کلی از برگزاری مسابقات پیشکسوتان را تجدید خاطره و یاد خاطرات گذشته پیشکسوتان عرصه فوتبال و فوتسال طرقبه و شاندیز دانست و گفت : تمام توانمان را در کمیته پیشکسوتان هیئت فوتبال طرقبه شاندیز برای حضور این عزیزان به کار گرفتیم و ان شاء الله شاهد مسابقات با کیفیت و در خور شأن بزرگواران باشیم.

گفتنی است روز گذشته در گروه الف این بازی ها تیم های مشهد دوام و استقلال طرقبه با نتیجه مشابه 6 بر 1 حریفان خود ابرده و زشک را پشت سر گذاشتند و تیم شاندیز 4 بر یک از بسیج حصار پیشی گرفت.

در گروه ب این مسابقات تیم وحدت کنگ 4 بر 3 پلیس طرقبه شاندیز را برد و زعفران ابومسلم طرقبه 3 بر صفر دهیاری ویرانی را مغلوب کرد و شهرداری طرقبه توانست 3 بر 1 حریف خود تیم شهید نیک سیر کنگ را پشت سر بگذارد.

کد مطلب 2006845

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