بیش از 1160 پرونده تخلف در اداره تعزیرات حکومتی دامغان رسیدگی شد

حسین سعدالدین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سالجاری تا کنون به یک هزار و 166 فقره پرونده در محاکم تعزیرات حکومتی شهرستان رسیدگی و رای صادر شد.

وی خاطرنشان کرد: از این تعداد پرونده های وارده را 282 پرونده شامل بهداشت، دارو، درمان و دامپزشکی، 11 پرونده در زمینه قاچاق کالا، ارز و تعهدات گمرکی و 874 پرونده دیگر مربوط به کالا و خدمات بوده است.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دامغان اضافه کرد: از یک هزار و 166 فقره پرونده وارده و رسیدگی شده در مجموع پنج میلیارد و 905 میلیون و 932 هزار و 327 ریال جریمه شدند.

سعدالدین با یادآوری اینکه یکی از وظایف سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات احتمالی از سوی واحدهای تولیدی، خدماتی، توزیعی، گمرکی، قاچاق کالا، بهداشتی و درمانی است گفت: وقت رسیدگی به این پرونده ها به روز بوده و در تلاشیم تا پرونده ای بدون رسیدگی و صدور رای تا پایان سال باقی نماند.

وی همچنین در خاتمه، از اجرای گشت های مشترک با همکاری دستگاه های اجرایی مرتبط با اداره تعزیرات حکومتی در طول سال خبر داد که با اجرای این گشت ها در صورت مشاهده تخلف در محل واحد صنفی رای صادر و با متخلفان برابر مقررات قانونی برخورد خواهد شد.

