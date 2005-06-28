شيرزاد: رييس جمهور جديد بايد بتواند آزادي هاي جناح مقابل را تضمين كند

احمد شيرزاد در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" در پاسخ به اين سوال كه مهمترين انتظار مردم از دولت آينده چيست ،اظهار داشت : از دولت آينده انتظار مي رود كه تلاش كند فضاي اصلاحات تنگ تر نشود و همين مقدار آزادي هايي كه در خصوص اجتماعات و روزنامه ها تاكنون تحمل شده است، حفظ گردد.



وي افزود : همه جناح هاي مطرح فكري وزنشان را در انتخابات اخير نشان دادند و بايد بتوانند متناسب با آن روزنامه داشته باشند و حرف بزنند .



شيرزاد جناح اصولگرا را انتقادناپذير خواند و گفت : اميدوارم دولت آقاي احمدي نژاد در انتقادپذيري نمره قبولي بگيرد.



عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت در پاسخ به اين سوال كه آيا به خواست مطرح شده ازسوي رييس جمهور منتخب مبني بر استفاده از جريانات سياسي مختلف در مديريت كشور استقبال خواهند كرد، اظهار داشت : اين يك شوخي است.



وي همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر نگرش احزاب سياسي ناموفق در انتخابات، نسبت به تاكيد دكتر احمدي نژاد بر گسترش محدوده آزادي و ايجاد بستر مناسب براي طرح ديدگاه هاي متفاوت جريانات سياسي و اجتماعي در مطبوعات گفت : اگر ايشان كاري كنند كه روزنامه اقبال كه در آستانه انتخابات قرباني شد نجات پيدا كند، مي توانيم ساير وعده هايشان را باور كنيم.

