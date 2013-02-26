همایش تعلیم و تربیت اسلامی در پژوهشگاه علوم انسانی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیّدحسین حسینی دبیر علمی همایش تعلیم و تربیت گفت: همایش تعلیم و تربیت اسلامی در ذیل گفتمان علوم انسانی اسلامی در دو محور مفهوم شناسی تعلیم و تربیت اسلامی و همچنین بررسی آرای دکتر علی‌اکبر حسینی در باب تعلیم و تربیت اسلامی و علوم انسانی اسلامی، دهم اسفندماه سال‌جاری برگزار می‌گردد .



عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی افزود: مرحوم پروفسور حسینی یکی از اولین نظریه‌پردازان اسلامی شدن دانشگاهها و تحول علوم انسانی و علوم انسانی اسلامی بوده است که در این حوزه‌ها کتابها و مقالات فراوانی انتشار داده است .



وی ادامه داد: علوم انسانی اسلامی یکی از نیازهای ضروری جامعه اسلامی است و بدون آن امکان مدیریت ایرانی ـ اسلامی در زاویه الگوی پیشرفت مطلوب مهیا نخواهد گردید. چرا که حل نهایی بسیاری از گره‌ها و چالش‌های معرفتی و مدیریتی امروز جامعه در گرو نظریه‌پردازی در این خصوص است و بی‌تردید حوزه علوم تربیتی و نظرات اندیشمندان صاحبنظری چون مرحوم دکتر حسینی یکی از بهترین مسیرهای گره‌گشایی در این زمینه خواهد بود .



وی خاطرنشان کرد: آراء این استاد فقید در زمینه نظام تعلیم و تربیت اسلامی و ابداعات و دیدگاههای وی در خصوص نظریه تربیتی اسلام و ترکیب نگاه نظری و کاربردی در حوزه تعلیم و تربیت اسلامی از دلایلی است که گروهی از صاحبنظران از وی به عنوان «پدر تعلیم و تربیت اسلامی» در ایران یاد می‌کنند .



در ادامه عزیز نجف‌پور دبیر اجرایی همایش گفت: از بین حدود 200 چکیده مقاله دریافتی حدود 145 چکیده مورد پذیرش قرار گرفته و تا بحال حدود 100 اصل مقاله به دبیرخانه ارسال گردیده است .



معاون مطالعات شورای بررسی متون افزود: همایش تعلیم و تربیت اسلامی‌از ساعت 7:30 تا 18 روز پنجشنبه مورخ 10/12/91 در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌گردد .



معاون سابق شورای اسلامی شدن دانشگاهها در پایان سخنان خود از اساتید و پژوهشگران تعلیم و تربیت اسلامی و علوم انسانی اسلامی دعوت کرد تا در این همایش شرکت فرمایند و در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، با شماره‌تلفن‌های 88046890 ـ 88039903 تماس حاصل نمایند .



بر اساس این گزارش، همایش« تعلیم و تربیت اسلامی» به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و همکاری شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی و معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود و علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت همایشwww.shmoton.ir مراجعه نمایند.