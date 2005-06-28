سوريه سفارت خود را در عراق بازگشايي مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري سوريه (سانا) ، اين هيات همچنين ضمن انجام اقداماتي براي بازگشايي سفارت سوريه در بغداد، با مقامات دولت عراق پيرامون عواملي كه به گسترش روابط دوجانبه ميان دو كشوربرادر درزمينه هاي مختلف صدمه زده است گفتگوهايي را انجام مي دهد .

بنابراين گزارش، رياست اين هيات را محمد سعيد البني فرستاده سوريه به عراق برعهده دارد واو به زودي پيام فاروق الشرع وزير امور خارجه كشورش را به همتاي عراقي خود هوشيار زيباري درمورد روابط دوجانبه تقديم مي كند.

واشنگتن و بغداد همواره دولت سوريه را متهم مي كنند كه به جنگنجويان ومبارزان خارجي اجازه مي دهد تا ازخاك اين كشور براي نفوذ به عراق استفاده كنند اما دمشق اين اتهامات را بي پايه واساس خوانده و آن را شديدا رد كرده است .

وزير امور خارجه سوريه گفته ما درروابط برادرانه و حسن همجواري با عراق براي از بين بردن كليه ابهامات و اتهامات با سند و مدرك با روي باز استقبال مي كنيم .

وي افزود: سوريه بازگشايي سفارت خود را در بغداد در سريعترين زمان ممكن مورد بررسي قرار مي دهد.روابط ديپلماتيك سوريه و عراق در دهه هشتاد درجريان تجاوز ارتش صدام ديكتاتور سابق عراق به ايران قطع شد.