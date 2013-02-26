نظرات جالب نامزد سابق ریاست جمهوری آمریکا در یک کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، ران پل که ماه ژانویه از نمایندگی کنگره استعفا کرد، در این کتاب انتقادی درباره آنچه نباید در مدارس آمریکا اتفاق میافتاد، سخن میگوید.
این کتاب که با عنوان «مانیفست جدید مدارس آمریکا» منتشر میشود قرار است از سوی انتشارات گرند سنترال در ماه سپتامبر (شهریور آینده) منتشر شود.
ناشر این کتاب که آن را متمرکز بر موقعیت آموزشی دکتر «پل» خوانده میگوید او از تجربیات خودش بهره گرفته تا این کتاب را درباره حمایت قوی برای بچههایی که در خانه درس میخوانند و شرایط ویژه آموزشی بنویسد.
در این کتاب تاریخچه مدرسههای آمریکا و مسیرهای اشتباهی که رفته شده زیر ذره بین قرار میگیرد.
در جریان مبارزات انتخاباتی «پل» بر تعطیل شدن وزارت آموزش تاکید کرده بود و معتقد بود که طرح اجباری بودن مدرسه برای همه بچهها باید منسوخ شود و والدینی که بچههایشان را به مدرسه میفرستند، باید مالیات بپردازند. او اعتقاد دارد مدرسه رفتن یک حق فردی است و افراد میتوانند در خانه هم آموزش ببییند.
پل 77 ساله نویسنده چند کتاب پرفروش است و اعتقاد دارد نقش دولت باید در زندگی جامعه کمرنگ شود تا به استانداردهای عصر طلایی برسیم.
ران پل، عضو پیشین سنا از تگزاس، در سال 2008 هم یک کتاب دیگر با عنوان «انقلاب» منتشر کرده بود و در آن موقعیتهای اقتصادی را بررسی کرده و نظراتش درباره جنگ عراق را اعلام کرده بود، اما چند ماه پس از انتشار این کتاب واشنگتن پست افشا کرد که بخش عمده این کتاب توسط تام وود از حامیان ران پل نوشته شده است.
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