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۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۲۳

در نگارخانه هنر ایران

نمايشگاه گروهی نقاشي و نگارگري برپا خواهد شد

نمايشگاه گروهی نقاشي و نگارگري برپا خواهد شد

نمايشگاه نقاشي و نمايشگاه گروهي نگارگري در نگارخانه شماره 1 و 2 هنر ايران برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمايشگاه گروهي نگارگري با عنوان "صور خيال" از نهم تا 15 اسفند ماه در نگارخانه شماره 2 هنر ايران برگزار و در اين نمايشگاه 20 اثر نگارگري و گل و مرغ به نمايش گذاشته مي‌شود.

همچنين نمايشگاه نقاشي مريم ثقفي با 20 اثر رنگ روغن از نهم تا 20 اسفند ماه در نگارخانه شماره 1 هنر ايران برگزار مي شود.

علاقه‌مندان مي‌توانند از نمايشگاه نگارگري تا 15 اسفند در نگارخانه شماره دو هنر ايران واقع در خيابان استاد نجات‌اللهي، نرسيده به خيابان كريم‌خان، كوچه ارشد، شماره 10 ديدن كنند و نمايشگاه نقاشي در نگارخانه شماره یک هنر ايران واقع در ضلع غربي تالار وحدت، خيابان خارك تا 20 اسفند ماه پذيراي علاقه‌مندان است.

کد مطلب 2006876

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